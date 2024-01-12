Запад "разминается" на хуситах: это уже не коалиция "беспокойства" и Кремль это беспокоит, — Швец (видео)

В этом конфликте Россия имеет собственный интерес, ведь внимание мирового сообщества переключилось на другой регион. Однако излишнее внимание к Ирану, который поддерживает хуситов, беспокоит Кремль, отмечает политический обозреватель Леонид Швец.

Related video

Операция США и союзников по удару по военным объектам хуситов в Йемене не приведет к Третьей мировой войне или к началу глобальной войны с терроризмом. Однако, осуществление подобной операции было актуально. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

Более недели назад йеменские хуситы могли ознакомиться с совместным предупреждением 13 стран, а в декабре 2023 года с заявлением 44 стран к безопасности судоходства в Красном море, отмечает эксперт. А последнее заявление было не просто "беспокойством", в нем содержалась фраза о "необходимости коллективных действий", то есть почти четко говорилось об однозначном решении этого вопроса именно военной силой.

"Надо обратить внимание именно на заявление со стороны 13 стран и это не показатель того, что другие государства были не заинтересованы в безопасности судоходства, — акцентирует Леонид Швец, — Просто ситуация требовала настолько быстрой реакции, что ждать других не хватало времени".

По словам политического обозревателя, хуситы являются проиранскими прокси-силами с важной особенностью — они очень неприхотливы. Они очень легко переносят санкции, притеснения или отсутствие социального комфорта будучи фанатично настроенными бойцами, говорит эксперт.

"Все ждали, что Иран присоединиться к каким-то открытым антиизраильским действиям, но этого не произошло, — отмечает Леонид Швец, — Но делали все возможное именно руками хуситов, ведь они даже пробовали запускать баллистические ракеты в сторону Израиля через воздушное пространство Саудовской Аравии".

Конечно, в этом конфликте Россия имеет свой собственный интерес. Прежде всего из-за того, что внимание мирового сообщества переключилось на другой регион, говорит обозреватель, как это было с нападением ХАМАС на Израиль. Однако с другой стороны, по мнению специалиста, Кремль очень беспокоит имеющееся проявление силы западной коалиции, поэтому еще это уже не коалиция "беспокойства", а коалиция "военных действий".

"Во-первых, сейчас Запад, так сказать, "разминается" на хуситах, а во-вторых, такие удары отвлекают на себя внимание союзника РФ — Ирана, — говорит Леонид Швец, — В свою очередь внимание Запада к Ирану плохо для Москвы".

Полный разговор с Леонидом Швецом вскоре выйдет на ҮоцТцЬе-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Великобритании пока не планируют новых ударов по объектам хуситов в Йемене. По словам министра обороны, операция была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных и транспортных судов в Красном море.