"Много риска": в Минобороны Британии рассказали, планируют ли новые удары по Йемену

По словам британского министра Джеймса Хиппи, операция в Йемене была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты судов в Красном море.

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Вооруженные силы Великобритании на данный момент не планируют новых ударов по объектам хуситов в Йемене. Об этом сказал Джеймс Хиппи, занимающий пост государственного министра Вооруженных сил в Минобороны Британии, в интервью BBC Breakfast 12 января.

Хиппи отметил, что британские самолеты ночью нанесли удары по двум объектам хуситов в Йемене, а американские – еще по двенадцати. По словам министра, операция была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных и транспортных судов в Красном море.

"Как всегда, вооруженные силы нашей страны и государственные служащие, работающие вместе с ними, преуспели в планировании этой миссии. В этом было много риска, и мы все должны очень гордиться тем, что они сделали прошлой ночью", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время новых ударов не планируется.

Удары объектам хуситов в Йемене: что известно

Напомним, 12 января США Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". По информации журналистов, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков.

Взрывы в Йемене

В Минобороны Великобритании подтвердили, что четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по Йемену. В ведомстве заявили, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана.

Командующий Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сообщил, что в результате ночной операции было поражено более 60 целей в 16 местах расположения. По его словам, во время ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.

В свою очередь Кремль осудил удары по объектам хуситов в Йемене, назвав их "нелегитимными". Москва также не поддержала резолюцию ООН с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море.