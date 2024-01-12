"Пересекли красную линию": Politico — о шаге Байдена нанести удар по хуситам в Йемене

По сообщению источников журналистов, президент США после того, как узнал об атаках хуситов, сделал двоякие заявления.

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В дипломатическом поле глава Соединенных Штатов Джо Байден поручил своей команде добиваться принятия резолюции ООН, которая бы осудила эти нападения, а с военной стороны он приказал Пентагону разработать ответный удар по Йемену. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что утром 1 января, во время переговоров Байдена со своей командой по национальной безопасности, он находился в отпуске на Сент-Круа.

Рассматривали очередную атаку хуситов на международное судоходство в Красном море, поэтому в тот день лидер США был готов обсудить возможность военного ответа.

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Тогда Байден поручил сделать окончательное предупредительное заявление вместе с международными партнерами, прежде чем прибегать к военным действиям.

3 января США и 13 других стран выступили с заявлением, в котором предупредили, что хуситы будут нести полную "ответственность" за любые дальнейшие нападения на коммерческие суда.

США и их союзники начали массированное нападение на объекты хуситов в Йемене в ответ на неоднократные ракетные и беспилотные атаки группировки на коммерческие суда в международных водах с ноября.

Американские и британские истребители вместе с американскими военными кораблями и подводными лодками бомбили военные объекты хуситов по всему Йемену, сосредотачиваясь на местах запуска и хранения беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

По данным Politico, то, что Байден больше недели не отдавал приказ об ответных ударах уже после того, как поручил своей команде разработать варианты, соответствует его общеизвестному желанию сначала исчерпать дипломатические возможности решения конфликта, чтобы избежать втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке. Однако в заявлении, сделанном в четверг, 11 января, он четко дал понять, что последние атаки "пересекли красную линию".

"Удары 11 января положили конец неделям растущего давления на Байдена, чтобы он ответил военной силой на атаки хуситов. Вооруженные силы США разработали более силовые варианты еще в первую неделю декабря, но на тот момент высокопоставленные чиновники Байдена согласились, что наносить прямые удары хуситам было не лучшим путем", — говорится в издании.

Официальные лица США были обеспокоены тем, что нападение на хуситов, которые говорят, что нападения на коммерческие суда являются демонстрацией поддержки палестинцев, спровоцирует Иран на собственный ответ и рискует перерасти войну Израиля и ХАМАС в региональный конфликт.

Напомним, о начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря непосредственно объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США назвали этот регион критически важным водным путем. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле.

Тем временем цены на мировом рынке нефти подскочили после того, как США, Британия и их союзники нанесли в ночь на 12 января авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене.