Удар США по Йемену: глава Пентагона руководил воздушной атакой из больницы, — CNN

По словам журналистов, у Остина был полный набор защищенных средств связи, а потому он мог контролировать все в режиме реального времени.

Related video

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По словам источника, у Остина был полный набор защищенных средств связи, а потому он мог контролировать все в режиме реального времени.

"После ударов он поговорил с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM (Центральным командованием воздушных сил, — ред.), чтобы провести первоначальную оценку после удара", — рассказал источник.

Также сообщается, что Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом вечером 9 января и 11 января. Кроме того, он несколько раз созванивался с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центральным командованием США генералом Эриком Куриллой.

По словам источника, в течение последних 72 часов Остин активно участвовал в подготовке, наблюдении и руководстве ударами по Йемену.

Ллойд Остин в больнице: что известно

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер Остин попал в больницу с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры. Позже он заявил, что Пентагон не сообщил о госпитализации министра раньше, так как это была "развивающаяся ситуация", в которой нужно было учитывать ряд факторов.

Затем выяснилось, что у Ллойда Остина рак простаты. Джо Байден узнал об этом только 9 января. Это вызвало неоднозначную реакцию у представителей Республиканской партии в Сенате.