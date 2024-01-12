Удар США по Ємену: глава Пентагону керував повітряною атакою з лікарні, — CNN

За словами журналістів, у Остіна був повний набір захищених засобів зв'язку, а тому він міг контролювати все в режимі реального часу.

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Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені з лікарні. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За словами джерела, у Остіна був повний набір захищених засобів зв'язку, а тому він міг контролювати все в режимі реального часу.

"Після ударів він поговорив із Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM (Центральним командуванням повітряних сил, — ред.), щоб провести первинну оцінку після удару", — розповіло джерело.

Також повідомляється, що Остін двічі розмовляв із президентом Джо Байденом увечері 9 січня та 11 січня. Крім того, він кілька разів телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну, командувачу Центрального командування США генералу Еріку Курилі.

За словами джерела, протягом останніх 72 годин Остін брав активну участь у підготовці, спостереженні та керівництві ударами по Ємену.

Ллойд Остін у лікарні: що відомо

Раніше повідомлялося, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. Як розповів прессекретар Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер Остін потрапив до лікарні з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури. Пізніше він заявив, що Пентагон не повідомив про госпіталізацію міністра раніше, тому що це була "ситуація, що розвивається", в якій потрібно було враховувати низку чинників.

Потім з'ясувалося, що у Ллойда Остіна рак простати. Джо Байден дізнався про це тільки 9 січня. Це викликало неоднозначну реакцію у представників Республіканської партії в Сенаті.