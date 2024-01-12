США і Британія вдарили по об'єктах у Ємені: стали відомі уражені цілі хуситів

За даними журналістів, удар припав на військову базу, авіабазу і райони трьох аеропортів Ємену. Президент США Джо Байден офіційно підтвердив початок масштабної операції проти хуситів.

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Сполучені Штати та Велика Британія почали завдавати ударів по цілях, пов'язаних із хуситами в Ємені. Опісля в мережі став відомий попередній перелік постраждалих об'єктів хуситів. Про це повідомило видання CNN.

За даними джерела, хусити повідомили, що удари, які були завдані вночі військовими США і Великої Британії, припали на такі об'єкти:

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену;

аеродром міста Аббс.

Дослідження детальних наслідків ударів ще тривають, але попередня інформація вказує на те, що здатність хуситів становити загрозу для торговельного судноплавства була ослаблена.

Джо Байден підтвердив удар по Ємену

Пізніше американський лідер Джо Байден підтвердив удари по Ємену.

"За моєю вказівкою збройні сили США — спільно з Великою Британією та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів — успішно завдали ударів по низці об'єктів у Ємені, які повстанці-хусити використовували для того, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів світу", — написав Байден.

За його висловлюванням, удари вважаються відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі. Унаслідок 27 інцидентів проти міжнародного комерційного судноплавства постраждали понад 50 країн. Екіпажі з понад 20 держав стали об'єктами загроз або потрапили в заручники внаслідок актів піратства. Більш ніж 2000 суден були змушені змінити свій маршрут, щоб уникнути Червоного моря.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". Так, було атаковано понад 10 об'єктів бойовиків. Серед них місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи. Офіційні особи США повідомили, що під час атаки ракети запускали з винищувачів, підводних човнів і кораблів. Як розповіло джерело, американці використовували підводний човен USS Florida, який увійшов у Червоне море ще 23 листопада.