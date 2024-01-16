"Тяжелый день": под Авдеевкой ВС РФ пошли на прорыв колонной техники, — DeepState (карта)

Южнее Веселого оккупанты колонной бронетехники пытались пройти дачи и зайти в сам город. Бойцы Сил обороны отбивались Bradley и FPV-дронами, отмечают аналитики.

В районе Авдеевки оккупанты пытались прорвать позиции Сил обороны колонной бронетехники и заехать в город. Их попытку отбили Силы обороны. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Очередной тяжелый день на северном фасе Авдеевского выступа. К*цапы уже традиционно для себя полезли в Степное. Те, кто выжил — отступили. По словам бойцов, в атаке участвовали "осевшие" в структурах МО РФ бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что южнее села Веселое российские оккупанты колонной из более, чем 10 единиц военной техники пытались пройти дачи и зайти в сам город.

"По предварительной информации и данная попытка была остановлена, к*цап отступил на выходные. Точное количество потерянной техники неизвестно. Снова отмечаем профессиональную работу экипажей "Брэдли" и пилотов FPV-расчетов", — отметили в DeepState.

Карта DeepState — Степное

Напомним, что по данным Института изучения войны 14 января ВС РФ продвинулись возле Авдеевского коксохимического завода. Также подразделения российской 114-й мотострелковой бригады и 15-й мотострелковой бригады наступали на юго-востоке от Авдеевского террикона.

14 января аналитик группы Oryx Naalsio рассказал, что с начала российского наступления на Авдеевку РФ потеряла 488 единиц военной техники, а Украина — 37.