Усиление мобилизации: часть законопроекта засекречена для Рады, — нардеп (видео)

По словам Андрея Осадчука, 90% депутатского корпуса не имеет данных к военной тайне, потому что многие процессы остаются засекреченными по определенным причинам. Без этого принимать решения практически невозможно.

С рассмотрением нового законопроекта про мобилизацию есть определенные сложности. Вопрос остается засекреченным и далеко не все имеют к нему доступ. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, Андрей Осадчук в эфире телеканала "Еспресо.TV".

По его словам, около 90% депутатского корпуса на сегодняшний день не имеют доступа к военной тайне и вопрос мобилизации в стране продолжает оставаться засекреченным.

"В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", — заявил Андрей Осадчук.

Отдельно народный депутат отметил, что в украинском законодательстве четко прописано, что военными вопросами в стране должны заниматься ВСУ и представители военного дела, но сегодня эта деятельность на плечах политиков.

В то же время Андрей Осадчук добавил, что вопрос мобилизации не может рассматриваться абстрактно, как в мирное время, ведь условия совершенно другие. Также есть еще один момент, который касается этого вопроса.

"Он (вопрос мобилизации, — ред.) должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в войсках, с учетом их потребностей и планов. Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект. Для того, чтобы принимать какое-либо решение по важному вопросу, нужно иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит", — подытожил народный депутат.

Напомним, 15 января сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют право жить полной жизнью, поэтому должны сидеть дома, если не хотят быть словлены представителями ТЦК. Это по его мнению абсолютно нормальный процесс.