Не успевают обрабатывать заявки: россияне массово оформляют гражданство Молдовы, — Reuters

По данным правительственного ведомства, желание получить паспорт европейской страны связано с вторжением Кремля в Украину. К слову, примерно 20% от всех заявок были получены от украинцев.

Россияне начали массово подавать документы на то, чтобы получить паспорт Молдовы. Власти не успевают обрабатывать новые заявки. Об этом говорится в материале Reuters.

По словам представителей правительственного ведомства, количество запросов на получение молдавского паспорта увеличилось лишь в последнее время. В основном речь идет про граждан Российской Федерации, которые из-за войны приняли решение заняться этим вопросом.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев, вместо нынешних 20 дней", — заявили в правительственном ведомстве.

В материале отдельно добавили, что большую роль в вопросе получения гражданства Молдовы сыграла геополитическая ситуация в регионе, которая сложилась из-за вторжения Кремля в Украину. Их тех, кто желает получить гражданство одной из беднейших стран европейского континента 70% — россияне и 20% — украинцы. При этом более конкретных данных о количестве заявок пока что нет.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства пророссийского политика Александра Калинина. Причиной для лишения гражданства стало обращение к президенту РФ Путину от лица Кишинева с целью поддержать оккупационные действия российской армии.

23 октября сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал идею двойного гражданства в Украине. По его словам, идея наличия двух паспортов должна стать элементом государственной политики, которая продемонстрирует силу украинских документов в мире. При этом, двойное гражданство с РФ будет запрещено.