Подготовка летчиков Воздушных сил США: критерии оценивания

Воздушные силы США должны изменить критерии оценки летчиков и их готовности к выполнению боевых задач. По мнению бывшего летчика-испытателя F-15E Мэтью Росса, армии нужно создать для каждого летчика профиль компетенций "от поступления на службу до выхода на пенсию".

Сразу после того, как в 2017 году я прошел повышение квалификации до командира истребителя F-15E, моя эскадрилья была направлена на Ближний Восток для поддержки операции "Непоколебимая решимость". Руководителю полета доверяется командовать четверкой истребителей, и в рамках подготовки я провел предыдущие шесть месяцев, обучаясь тому, как вести противовоздушные и воздушно-наземные миссии против равного противника. Проще говоря, меня учили сражаться и защищаться от других истребителей. Однако, когда я отправился в бой, основное внимание было уделено непосредственной воздушной поддержке – набору задач, которые давно не практиковал, – против врага, у которого не было истребителей. Моя свежая подготовка по борьбе с равным противником не имела значения.

Фокус перевел статью американского военного пилота Мэтью Росса о том, по каким критериям идет оценивание летной подготовки в Воздушных силах США.

После этой командировки я начал повышать квалификацию инструктора, где преподавал продвинутые летные навыки, которые необходимы при повышении квалификации летного руководителя, но которые я опять же не успел отработать во время шестимесячной боевой командировки. Дважды за год Воздушные силы (далее — ВС) заставляли меня летать на задания, которые не соответствовали моей подготовке. Руководство ВС считало, что я был готов к выполнению миссий, поскольку каждый месяц совершал "необходимое" количество вылетов, чтобы оставаться в строю. Но в каждом случае навыки, необходимые для успешного выполнения каждой миссии, утрачивались в самый неподходящий момент. И у руководства не было способа определить или отследить этот упадок навыков.

F-15E с ракетами JASSM Фото: US Air Force

В моем случае Воздушные силы не смогли ответить на три ключевых вопроса Ричарда Бетта: к чему готовы? На когда вы готовы? Что именно должно быть готово? ВС не смогли определить, к какому типу миссий мне нужно быть готовым: к конфликту высокой интенсивности или к ближней авиационной поддержке. Воздушные силы не могли ответить, когда я должен быть готов к выполнению каждой из задач: должен ли я перед развертыванием готовиться к ближней воздушной поддержке, а не к интенсивным боям в воздухе? Наконец, ВС не могли определить, какие навыки необходимо совершенствовать, а какие могут отойти на второй план при подготовке к развертыванию или повышению квалификации инструкторов.

Руководство ВС понимает, что два десятилетия конфликтов низкой интенсивности на Ближнем Востоке привели к тому, что войска не готовы к крупным боевым операциям против равной угрозы. В сентябре 2023 года министр Фрэнк Кендалл приказал провести всеобъемлющий обзор готовности всех ВС, заявив, что "каждый человек и организация в министерстве, начиная с сегодняшнего дня, должны рассмотреть эти вопросы: если нас попросят вступить в войну сегодня против равного противника готовы ли мы настолько, насколько могли бы быть? Что мы можем изменить в каждом из наших подразделений и организаций, чтобы улучшить готовность?".

В настоящее время ВС не могут измерить готовность отдельных летчиков, поскольку полагаются на универсальные показатели подготовки. Они просят командиров эскадрилий сообщать только о готовности всей эскадрильи, причем только по субъективной шкале.

Как бывший летчик-истребитель, внедривший аналитику в подготовку летчиков-истребителей во время службы, действующий член Национальной воздушной гвардии и гражданский специалист, работающий в компании, занимающейся разработкой ИИ двойного назначения, я лично и профессионально заинтересован в этом вопросе. Мой опыт подтверждает, что для ВС важно внедрить базовые технологии, необходимые для определения готовности летчиков на основе индивидуальных показателей, или, как выразился бы ученый Тодд Харрисон, готовности по результатам. В то время как армия внедрила индивидуальное отслеживание навыков в виртуальном обучении, а ВМС – индивидуальное отслеживание компетенций моряков на протяжении всей карьеры, ВС отстают от обоих родственных ведомств. Чтобы точно определить готовность своих летчиков, ВС должны создать профиль компетенций Ascension-to-Retirement (от поступления на службу до выхода на пенсию), который будет отслеживать приобретение каждым летчиком навыков в ходе обучения, а затем сохранение этих навыков во время службы в оперативных подразделениях. Это позволит повысить уровень индивидуальной готовности, объективно оценить готовность эскадрильи и повысить эффективность обучения.

Воздушные силы не могут измерить готовность летчиков

Два года назад начальник штаба ВС генерал Чарльз Браун и комендант корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер утверждали на этом сайте, что Министерству обороны необходимо найти новое определение готовности: "Объединенным силам требуется целостная, строгая и аналитическая основа для правильной оценки готовности". Однако они сосредоточились на модернизации оборудования, а не на обучении. В июне 2023 года Бергер и тогдашний заместитель помощника министра обороны по вопросам боеготовности Кимберли Джексон предложили пересмотреть определение боеготовности на стратегическом уровне, оценив целостную готовность объединенных сил. Они утверждали, что "исторически сложилось так, что министерство определяло готовность, оценивая личный состав, подготовку, оборудование и техническое обслуживание на уровне подразделений, чтобы убедиться, что каждое из них готово к выполнению возложенных на него задач. Это определение полезно, но не совсем достаточно для полного понимания готовности вооруженных сил к выполнению своих задач".

ВС должны дополнительно развивать способность определять готовность своих отдельных летчиков Фото: DVIDS

В то время как Министерство обороны пытается оценить готовность на стратегическом уровне и считает, что может оценить готовность на уровне подразделений, Воздушные силы должны дополнительно развивать способность определять готовность своих отдельных летчиков. Воздушные силы не могут определить готовность своих эскадрилий без оценивания каждого летчика. Командиры эскадрилий не могут принимать решения о том, кто должен выполнять те или иные учебные и боевые задачи, если у них нет базовой технологии, позволяющей отслеживать готовность каждого летчика. Основополагающая аксиома аналитики и искусственного интеллекта заключается в том, что "мусор внутри ведет к мусору снаружи", а метрики, используемые в текущей модели готовности к обучению, неадекватны: командиры эскадрилий не имеют доступа к точным, подробным, объективным показателям по своим летчикам. Поэтому командиры отчитываются о готовности своих эскадрилий на основе поверхностных показателей и устаревшего меморандума о задачах программы подготовки летного состава, что приводит к субъективному результату по самому важному военному показателю – готовности бойцов.

Субъективный процесс

Ежемесячно каждый командир эскадрильи должен отчитываться о готовности эскадрильи в системе Defense Readiness Reporting System – централизованном и авторитетном пакете ПО, которое согласно разделу 10 Кодекса США все военные подразделения должны использовать для отчетов о готовности на своем уровне. Отчет состоит из четырех частей, три из которых являются объективными (личный состав, наличие техники и готовность техники), а одна – субъективной (подготовка). Готовность личного состава определяется как соотношение между имеющимся в наличии развернутым персоналом и всем выделенным персоналом. Готовность техники – это соотношение количества техники, имеющейся в распоряжении эскадрильи, и количества техники, которой она имеет право располагать. Готовность техники измеряет, сколько самолетов, пригодных для выполнения миссии, эскадрилья имеет в настоящее время по отношению к общему количеству доступных самолетов. Показатели численности личного состава, наличия техники и готовности техники – это объективные количественные данные, которые приводят к объективным количественным результатам. Например, отдельный истребитель F-15E имеет более чем 30-летнюю документацию по техническому обслуживанию, включающую плановые проверки, техническое обслуживание на складах, доклады летчиков и модификации истребителя – все для того, чтобы ВС могли досконально изучить конкретный истребитель вплоть до его отдельных заклепок.

Ежемесячно каждый командир эскадрильи должен отчитываться о готовности эскадрильи в системе Defense Readiness Reporting System – централизованном и авторитетном пакете ПО Фото: DVIDS

Согласно публикации Исследовательской службы Конгресса США "Основы военной готовности", "последняя оцениваемая область ресурсов – подготовка – допускает наибольшую субъективность. Подготовка не поддается количественной оценке так же легко, как готовность личного состава и техники; она в большей степени зависит от профессионального суждения командира". Самый важный ресурс ВС – подготовка летчиков – единственный ресурс, который ведомство отказалось объективно оценивать. Подготовка – это субъективная оценка командиром того, насколько хорошо все подразделение выполняет определенные задачи, необходимые для выполнения миссии. Возможные оценки: "обучен" (T), "нуждается в практике" (P) или "не обучен" (U).

Отчет Исследовательской службы Конгресса США объясняет, как работает этот процесс: "Методология присваивает 3 балла каждому "Т", 2 – каждому "Р" и 1 – каждому "U". Эти цифры суммируются, а затем делятся на произведение 3, умноженное на количество [основных задач миссии]. Полученный коэффициент умножается на 100, чтобы получить процент, который интерпретируется в соответствии с опубликованной шкалой". Затем четыре оценки (три объективные, одна субъективная) объединяются в шкалу "C" от 1 до 5, определяющую степень готовности эскадрильи к развертыванию (1 = готова, 5 = не готова). Этот процесс, очевидно, не совсем интуитивно понятен. Проще говоря: система отчетов о готовности к обороне имеет три высококачественных количественных показателя и одну качественную оценку. Затем она пытается объединить их в шкалу от 1 до 5 для простоты использования.

Такой подход приводит к трем проблемам.

Во-первых, методология статистически спекулятивна.

Во-вторых, данные субъективны.

И в-третьих, отчетность не является своевременной. В результате ВС не получают реальных данных о степени готовности.

Неточная отчетность

Система оборонной отчетности о готовности переводит субъективные оценки навыков в соотношения. Соотношения основаны на равных интервалах между числами (50% находятся на том же расстоянии от 40%, что и от 60%) и истинном нуле. Но в данном случае "обучен" и "нуждается в практике" не разделены математически (это порядковая шкала), а "не обучен" не означает ноль процентов обученности. Поэтому эти показатели не позволяют получить правильное соотношение. Хуже того, Система отчетов о готовности вооруженных сил признает эту проблему, но вместо того, чтобы исправить ее, в отчете три статистически достоверных коэффициента качества (персонал, наличие оборудования и готовность оборудования) объединяются с этим четвертым недействительным коэффициентом в порядковую шкалу для создания шкалы C. Этот метод снижает качество данных для первых трех коэффициентов готовности, чтобы привести их в соответствие с качественными данными обучения. Проще говоря: система отчетности о готовности вооруженных сил трактует субъективную оценку как авторитетную объективную метрику.

Система оборонной отчетности о готовности переводит субъективные оценки навыков в соотношения Фото: US Air Force

Во-вторых, все три объективных показателя (численность личного состава, наличие техники и готовность техники) основаны на объективных данных. Однако подготовка – это субъективное суждение командира. Это происходит потому, что меморандум о задачах программы "Готовность экипажа воздушного судна" и системы отслеживания экипажей были разработаны как универсальное решение для продолжения обучения. В меморандуме говорится, что каждый неопытный летчик должен совершить девять вылетов и провести три тренажерных мероприятия в месяц (за некоторыми исключениями), а также выдержать определенную периодичность (т. е. летчик должен сбрасывать имитацию оружия каждые 60 дней). После каждого вылета летчик заполняет отчет о проделанной подготовке, в котором указывается, чего он добился в ходе этого вылета.

При заполнении отчета Defense Readiness Reporting System командир эскадрильи использует эти отчеты о выполнении тренировок, чтобы увидеть, сколько летчиков эскадрильи в том месяце выполнили требуемое количество вылетов, а сколько – нет. Командир также может увидеть, сколько вылетов совершила эскадрилья по определенному набору задач (например, оборонительное противовоздушное нападение), и сделать вывод о возможностях эскадрильи. Командир даже может посмотреть, в какие дни конкретные летчики выполняли конкретные задания. В результате командир может принять решение о том, кто из летчиков готов к выполнению каждой миссии. Однако если командир не обладает глубокими знаниями о каждом навыке каждого летчика, то такие решения будут в лучшем случае предположениями. В настоящее время командир не имеет доступа к инструментам, необходимым для более точного субъективного определения уровня квалификации или полностью объективного определения. С помощью обновленных инструментов командиры смогут получить представление о готовности отдельных летчиков эскадрильи к боевым действиям, что крайне важно для понимания того, готовы ли силы к бою.

Третья проблема нынешней системы заключается в том, что командир заполняет этот отчет раз в месяц. Чтобы пояснить проблему, можно привести гипотетический пример: если капитан Стивенс 3 октября выполнил оборонительный противовоздушный полет, будет ли он по-прежнему готов к выполнению задания месяц спустя? Изменится ли субъективная оценка готовности, если вместо неопытного ведомого им станет выпускник Школы вооружений? Как командир может сравнить готовность этих двух летчиков? В настоящее время единственное признание ВС в отношении снижения квалификации – это базовое допущение того, что навыки летчиков-истребителей снижаются, что они снижаются быстрее у неопытных летчиков, чем у опытных, и поэтому неопытные летчики должны совершать на один вылет в месяц больше. Из-за этих ограничений у командира нет другого выбора, кроме как субъективно оценивать готовность эскадрильи в целом только в один день каждого месяца. Готовность отдельных летчиков, а значит, и эскадрильи в целом, колеблется ежедневно, но эскадрилья может быть призвана на войну в любой день, поэтому командиру необходимо в режиме реального времени иметь представление о способности своих летчиков выполнять каждую поставленную перед ними важную задачу. До появления передовой аналитики и искусственного интеллекта такой способ определения готовности был похвальным, но теперь мы способны на большее.

Как это исправить

Воздушные силы признали пользу аналитики в обслуживании самолетов и поэтому от души взялись за предиктивное обслуживание, чтобы повысить готовность техники. Чтобы революционизировать свою подготовку, Воздушные силы должны продвинуться вперед в области предиктивного обучения.

С помощью программы Synthetic Training Environment Experimental Learning for Readiness армия уже доказала, что прогнозирование ухудшения отдельных навыков оперативного персонала возможно и полезно. Аналогичным образом, цель программы ВМС Surface Warfare Combat Training Continuum заключается в отслеживании боевых навыков моряков на протяжении всей их карьеры. В каждом случае программа объективно измеряет уровень готовности отдельных военнослужащих, причем цель состоит в том, чтобы делать это на протяжении многих лет обучения.

ВС следует взять на вооружение уроки, извлеченные из опыта армии и флота. В частности, как только летчик становится готовым к выполнению миссии, искусственный интеллект может использовать прошлые результаты летчика, чтобы предсказать, как быстро его знания и навыки будут ослабевать, а затем рекомендовать, как часто он должен тренироваться и какие знания и навыки он должен отрабатывать во время каждого тренировочного мероприятия. На самом высоком уровне некоторым неопытным летчикам истребителей потребуется более девяти вылетов в месяц, а другим – и того меньше. Но настоящая сила профиля компетенций до выхода на пенсию заключается в том, что эскадрильи будут точно знать, какие навыки у каждого летчика ослабли настолько, что он не сможет достичь результатов миссии, необходимых для победы. Например, капитан Стивенс может быть не готов к выполнению оборонительного задания по борьбе с воздушным противником, потому что его навыки руководства полетом ухудшились, а лейтенант Смит может быть не готова к выполнению того же задания из-за ухудшения знаний о временных промежутках обороны. Эскадрилья может запланировать соответствующую подготовку этих летчиков. Затем, на протяжении всей карьеры летчика, эти кривые спада навыков будут смещаться по мере того, как летчик будет становиться более опытным в целом, и каждая кривая будет смещаться по мере того, как летчик будет овладевать одними навыками быстрее, чем другими.

С помощью программы Synthetic Training Environment Experimental Learning for Readiness армия уже доказала, что прогнозирование ухудшения отдельных навыков оперативного персонала возможно и полезно

Эта кривая спада навыков в зависимости от набора миссий станет еще более мощной, если связать ее с инициативой 19-й программы трансформации подготовки летчиков Воздушные силы по отслеживанию роста навыков в каждой компетенции с первого дня обучения студента в бакалавриате до последнего полета студента на истребителе/бомбардировщике, объединив кривую роста навыков по каждой компетенции в бакалавриате с результатами работы студента на назначенном ему самолете в подразделении формальной подготовки и квалификационной подготовки к миссии. Таким образом ИИ сможет лучше построить и предсказать спад навыков в каждом навыке и наборе миссий на индивидуальном уровне. Эти показатели будут непрерывными, так что командиры будут иметь полное представление о готовности каждого летчика в каждом наборе миссий в каждый день. Благодаря индивидуальной подготовке летчики смогут поддерживать уровень готовности в соответствии с AFFORGEN – аббревиатурой модели поддержания сил ВС, в которой эскадрильи размещаются в 24-месячном цикле развертывания, так что требования к готовности могут повышаться по мере приближения эскадрильи к фазе "готовность к выполнению", а затем снижаться в фазе "отмены". Например, командиры могут определить уровень готовности, который они требуют от каждого назначенного летчика, в зависимости от того, в какой фазе цикла находится эскадрилья, и ожидаемых наборов миссий, которые эскадрилья будет выполнять на этой фазе. Эскадрильи смогут индивидуализировать подготовку и отслеживать готовность в зависимости от своих потребностей и потребностей ВС.

Первая итерация этого процесса включает в себя в основном субъективные данные, и данные по обучению по-прежнему зависят от суждения инструктора об успеваемости курсанта. Оперативные данные зависят от послеполетного отчета летчика. Однако создание инструмента для сбора, анализа и составления отчетов по этим данным уже сейчас значительно улучшит текущую отчетность о готовности к обучению. В ближайшей перспективе новые подходы к сбору и оценке эффективности пилотирования с помощью телеметрических данных, в том числе из пакета приборов быстрого реагирования ВС, позволят автоматическим оценщикам определять эффективность пилотирования непрерывно и объективно. Сочетая автоматизированную оценку с отслеживанием профессиональных качеств на протяжении всей карьеры, ВС могут достичь концепции Харрисона о метриках готовности на основе результатов с обратной связью.

Если Воздушные силы будут отслеживать индивидуальные кривые роста и падения навыков на протяжении всей карьеры, они смогут раскрыть секреты эффективности летчиков. Обнаружение того, какие студенты быстрее всего приобретают знания и навыки, а также того, какие действующие летчики быстрее всего повышают свои навыки и снижают кривые забывания, позволит ВС определить, что именно привело к успеху и неудаче. В подразделении формальной подготовки F-15E мы едва затронули эту тему, когда связали неудачи в подразделении с конкретными задачами в начале обучения того же студента на начальном этапе подготовки летчиков, а затем перенесли эти знания на начальный этап подготовки, чтобы повлиять на изменение программы обучения в начале карьеры летчика. Если бы офицеры ВС имели доступ к данным и ресурсам, описанным выше, они могли бы обнаружить множество действенных факторов, определяющих успех летчика, что привело бы к индивидуализации обучения и прогнозированию восхождения по службе.

Подготовленные летчики выигрывают воздушные битвы

Исход боевых действий определяют люди, а индивидуальная готовность определяет вероятность такого исхода, однако применяемый ВС метод определения готовности своих летчиков несовершенен, что снижает вероятность победы в следующей воздушной войне. Чтобы быть готовыми к крупным боевым операциям против равной угрозы, ВС должны быть в состоянии понимать готовность своих летчиков постоянно и на более детальном уровне, чем это доступно в настоящее время.

ВС необходимо создать для каждого летчика профиль компетенций "от поступления на службу до выхода на пенсию", связывающий рост навыков летчика на начальном этапе подготовки и в подразделении формальной подготовки с сохранением навыков в операциях по каждому навыку. Командирам подразделений это необходимо для принятия точных решений о подготовке и боевом укомплектовании, инструкторам – для индивидуализации обучения, а руководителям ВС – для понимания боеготовности своих сил. Более того, чтобы будущие прорывы в области искусственного интеллекта и аналитики, измеряющие и прогнозирующие эффективность пилотирования, стали действенными, необходимо, чтобы эти основополагающие технологии уже были в наличии. Чтобы повысить готовность немедленно и подготовиться к будущему, ВВС должны создать аналитическую основу для постоянного отслеживания подготовки каждого летчика.

Об авторе

Мэтью Росс – бывший летчик-испытатель F-15E, имеющий более 1500 часов налета, в том числе более 350 боевых часов, и в настоящее время служащий в Национальной гвардии ВС. Будучи инструктором в подразделении формальной подготовки F-15E, он внедрил процессы оценки человеческих характеристик на основе искусственного интеллекта в процесс подготовки летчиков истребителей. В настоящее время он является директором по государственным решениям в компании Eduworks.

Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают взгляды или позицию ВС США или корпорации Eduworks.