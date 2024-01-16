Индийские конструкторы представили штурмовую винтовку Ugram: чем примечательно оружие

Специалисты отметили надежность оружия и эффективность стрельбы на дистанции 500 метров. При этом винтовка с калибром 7.62x51 имеет вес менее 4 килограмм.

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) представила новую штурмовую винтовку отечественного производства Ugram. Оружие предназначено для ведения огня патронами 7.62x51 НАТО, а эффективность стрельбы составляет 500 метров. Об этом 16 января сообщили обозреватели Israel Defence.

Винтовка была разработана и произведена совместно с частным промышленным партнером — компанией Dvipa Armour India Private Limited. Оружие предназначено не только для вооруженных сил, но и для военизированных формирований и правоохранительных органов, отмечают обозреватели.

На первый взгляд характеристики индийской винтовки не могут похвастаться какими-то революционными решениями в области стрелкового вооружения. Винтовка имеет магазин на 20 патронов, может вести огонь в одиночном и полностью автоматическом режимах, хотя при калибре 7.62 мм оружие весит меньше 4 кг.

Однако индийские специалисты утверждают, что Ugram является выдающимся образцом, показывающим "значительное достижение в области отечественного оружия". В частности, ими были выделены несколько отличительных особенностей.

Во-первых, по мнению экспертов, Ugram может похвастаться впечатляющей эффективной дальностью стрельбы в 500 метров, обеспечивая стратегическое преимущество в различных боевых сценариях. При этом вес винтовки выгодно отличается от аналогичных образцов западного вооружения.

Например, немецкая HK417, имеющая такой же калибр, весит 4,7 кг. бельгийская FN FAL в стандартном варианте весит 4,25 кг, но российский АК-103 под калибр 7.62х39 М43 без магазина весит 3,6 кг.

"Такое соответствие весовым критериям полностью соответствует требованиям армейского стандарта GSQR, обеспечивая оптимальную маневренность для военнослужащих", — пишут эксперты.

ТТХ индийской винтовки Ugram

Во-вторых, оружие имеет прочная конструкция и надежность. Отмечается, что в ходе разработки значительное внимание было уделено обеспечению надежной работы Ugram с боеприпасами, находящимися в эксплуатации.

Стальная конструкция всех важнейших компонентов не только повышает прочность винтовки, но и обеспечивает интуитивно понятное управление в полевых условиях.

"Все эти особенности в совокупности обеспечивают надежность и эффективность Ugram в различных условиях эксплуатации", — подытожили эксперты.

Напомним, российский концерн "Калашников" запустил в серию модернизированный автомат АК-12. Сообщалось, что конструкторы провели доработку с учетом боевых действий в Украине, чтобы оружие было удобным, надежным и эргономичным.