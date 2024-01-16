"Наслаждается конфликтами": Путин украл по крайней мере 13 лет мира, — Зеленский

По словам президента Украины, каждый замороженный конфликт рано или поздно разразится снова, а каждое уменьшение давления на агрессора продолжает войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января заявил, что российский диктатор Владимир Путин наслаждается конфликтами, приносящими страдания другим. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением

"Путин пытается нормализовать то, что должно было завершиться в 20 веке. Массовые депортации, уничтоженные города и села, ужасающие чувства, что война никогда не завершится. На самом деле, Путин является воплощением войны. Мы все знаем, что он единственная причина, почему разные войны и конфликты продолжаются. Почему все попытки вернуть мир провалились. И он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться так, чтобы безумие, находящееся в голове этого человека или другого агрессора, не победило", — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что ответом Путина на продолжительность войны всегда война.

"Он наслаждается конфликтами, приносящими страдания другим. Его ответом на призывы к миру являются поставки все большего вооружения из Северной Кореи и Ирана", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что санкции не препятствуют России в производстве ракет. Кроме того, отсутствие санкций в ядерной области свидетельствует о слабости Запада. Президент выразил мнение, что российские ресурсы следует направить на восстановление Украины.

Президент Украины убежден, что любой замороженный конфликт рано или поздно вспыхнет заново, а снижение давления на агрессора лишь продлевает войну на Украине.

Зеленский выразил уверенность, что война закончится справедливым и стабильным миром.

Напомним, в понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также объявил о прибытии президента Зеленского и опубликовал фотографию вместе с украинским лидером.

12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашения по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно договору, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.