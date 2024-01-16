"Очевидная слабость запада": Зеленский рассказал, почему санкции против РФ неэффективны

По словам президента Украины, очевидная слабость Запада в том, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями.

Владимир Зеленский выразил благодарность западным союзникам за принятые санкционные меры. Одновременно президент подчеркнул наличие некоторых проблем в стратегии санкционной политики Запада в отношении России. Об этом президент сказал во время выступления в Давосе.

В ходе своего выступления глава государства коснулся вопроса о санкциях со стороны западных стран в отношении России.

Украинский лидер высказал вопрос о том, как можно быть удовлетворенным санкциями против России или контролем над экспортом, если эти ограничения не препятствуют производству ракет в РФ. Зеленский подчеркнул, что в каждой российской ракете присутствует значительное количество критически важных компонентов, поставляемых из западных стран.

Президент подчеркнул, что для тех, кто стремится полностью соблюдать санкции, наступление мира должно быть признано как награда.

"Очевидная слабость Запада в том, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями. Несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал своих партнеров в текущем году принять решительные меры в направлении российских активов, замороженных в целях защиты и восстановления Украины.

Президент также отметил, что у Владимира Путина особая привязанность к материальным благам. По его мнению, чем больше миллиардов утратит этот авторитарный лидер вместе с своим кругом олигархов, союзников и приближенных, тем выше вероятность того, что президент России придет к сожалению о развязанной им войне против Украины.

Напомним, 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики, как рассказал Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине. Советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран обсудили предложения "формулы мира".