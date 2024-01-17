Уничтожение А-50: РФ частично сворачивает операции над Азовским морем, — ISW

По данным аналитиков, эти потери РФ не повлияют на интенсивность обстрелов ракетами и беспилотниками, поскольку цели для них устанавливаются по заданным маршрутам с наземных позиций.

После того, как 14 января Силы обороны Украины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли серьезные повреждения воздушному командному пункту Ил-22, в РФ, по некоторым данным, решили свернуть часть операций тактической авиации в районе Азовского моря. Возможности для этого поубавились. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 16 января.

Спикер ВСУ ВСУ Украины полковник Юрий Игнат 16 января сказал, что присутствие российской тактической авиации над Азовским морем в настоящее время находится на более низком уровне, чем когда-либо прежде.

По словам Игната, самолеты А-50 и Ил-22 помогали ВС РФ находить воздушные цели на расстоянии до 600 километров и в режиме реального времени передавали информацию российским пунктам управления в Украине.

Игнат заявил, что такой мониторинг позволил российской тактической авиации видеть украинские самолеты издалека и повысил эффективность действий тактической авиации. Оперативное командование "Юг" сообщило, что до 14 января 2024 года на вооружении ВС РФ было только три самолета А-50 и шесть модернизированных А-50У.

Игнат заявил, что уничтожение одного из этих редких самолетов до некоторой степени снизит оперативные возможности России. Игнат также сказал, что серьезные повреждения самолета Ил-22 вывели его из строя, но, скорее всего, ВС РФ заменят и уничтоженный А-50, и поврежденный Ил-22.

Эти потери не повлияют на интенсивность российских обстрелов ракетами и беспилотниками, поскольку цели для ракет и дронов устанавливаются по заданным маршрутам с наземных позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 января о том, что Украине нужно превосходство в воздухе такое же, как и на Черном море после ударов по российским военно-морским объектам.

Напомним, что в провоенных российских пабликах сообщили, что больше 10 летчиков могли погибнуть при падении самолета-радара А-50.

Также сообщалось, что Ил-22 и А-50 могли сбить блуждающим боеприпасом.