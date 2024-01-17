ВСУ под Авдеевкой уничтожили редкий раритет советского оборонпрома — БТР-50 (фото)

Танк ВСУ подбили во время одного из штурмов ВС РФ. Оккупанты оставили подбитую технику. Сейчас в России может быть до 1000 единиц таких бронетранспортеров.

В районе Авдеевки в Донецкой области ВС РФ потеряли БТР-50, который был произведен еще в 50-х годах прошлого века. Об этом пишет "Военный курьер".

Раритетный БТР-50 зафиксировали на Авдеевском направлении. Его подбили во время одного из неудачных штурмов российской оккупационной армии. Бронированную технику оккупанты оставили под открытым небом.

Около года назад россияне из-за огромных потерь техники начали расконсервировать и модернизировать эти морально устаревшие модели. Их сейчас в России может быть до 1000 единиц. В настоящее время это уже второй такой бронетранспортер, который уничтожили Силы обороны Украины.

БТР-50

БТР-50: характеристики

Бронетранспортер БТР-50 предназначен для транспортировки личного состава (десанта) мотострелковых подразделений или военных грузов в условиях возможного огневого воздействия противника. Боевая бронированная гусеничная машина легкого типа.

Броня БТР-50 может защитить экипаж, состоящий из двух человек, от небольших обломков и патронов калибра 7,62-мм. Машина может перевозить до 20 бойцов десанта и груз весом до 2 тонн.

БТР-50

Чаще всего россияне устанавливают на расконсервированные бронетранспортеры зенитные установки ЗУ-23-2.

Напомним, что ССО эффектно уничтожили штурмовую группу ВС РФ в районе Авдеевки. Российские оккупанты пробирались лесополосой в сторону позиций Сил обороны. В результате обстрела вражеская штурмовая группа была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении ВС РФ пошли на прорыв колонной техники. Они пытались зайти в город. Бойцы Сил обороны отбивали штурм Bradley и FPV-дронами.