Критикуют те, кто не хочет воевать: боец ВСУ рассказал, что думает о законопроекте о мобилизации

Младший сержант Станислав Бунятов назвал информацию о том, что призывников неподготовленными отправляют на фронт российским ИПСО. По его словам, все проходят соответствующее обучение и из "бусика в окоп никого не бросают".

Законопроект о мобилизации имеет право на существование, если будет организовано соответствующее обучение призывников. Критикуют соответствующий закон только те люди, которые сами не хотят воевать. Такое мнение высказал младший сержант Станислав Бунятов, позывной "Осман", из 24 отдельного штурмового батальона "Айдар", автор ТГ-канала "Говорят Снайпер" в эфире проекта "Станция Краматорск".

По словам военного, основные возмущения относительно законопроекта о мобилизации, которые ему приходилось слышать, связаны с тем, что "кого-то мобилизуют".

"Это как сафари, где военком — охотник, а он — "дичь", его загоняют в армию", — говорит Бунятов.

Как отметил младший сержант, чтобы опровергнуть мнение людей, которые критикуют законопроект о мобилизации, нужно организовать соответствующее обучение призывников.

"Закон о мобилизации имеет право на существование, но должна быть разумная образовательная программа, как по системе рекрутинга "Азова". Если будет такое обучение, можно не обращать внимания на людей, которые пишут, мол, нас "забросили на мясо", — подчеркнул военный.

Кроме того, Бунятов назвал информацию о том, что призывников неподготовленными сразу отправляют на фронт российским ИПСО.

"Обучение проходят все, с "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются — готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество", — отмечает воин батальона "Айдар".

Военный также считает, что полезно призывать известных блогеров, которые рассказывают о войне и донатят на поддержку Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что при этом не обязательно высылать их на фронт.

"Блогеров можно было бы призвать в армию, поставить на должность помощника пресс-офицера в части. Они по факту делали бы то же самое. Но они были бы примером для того, чтобы идти в армию. Они бы рассказывали о своих подразделениях, об армии. Потому что многие люди не понимают армейскую систему. Это было бы информационной и финансовой поддержкой подразделений", — говорит Бунятов.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, Андрей Осадчук заявил, что с рассмотрением нового законопроекта о мобилизации есть определенные сложности. Вопрос остается засекреченным и далеко не все имеют к нему доступ.

Кроме того, 15 января сообщалось, что председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют право жить полной жизнью, поэтому должны сидеть дома, если не хотят быть пойманы представителями ТЦК. Это по его мнению абсолютно нормальный процесс.