По информации координаторов подполья, на соответствующий проект враг выделил 39,7 миллиардов рублей. "Советников директора по воспитательной работе" введут в пяти областях РФ и на ВОТ.

Министерство образования Российской Федерации хочет ввести новую систему пропаганды в школах страны-агрессора и на временно оккупированных территориях. Об этом в среду, 17 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации координаторов подполья, должности так называемых советников директора по воспитательной работе вводят в колледжах и школах в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Как отмечают в ЦНС, главной целью этих лиц будет контроль за "патриотическим воспитанием детей".

Кроме того, в Центре отметили, что "особое внимание" в соответствующем процессе россияне будут уделять именно ТОТ Украины. Для них, как добавляют в пресс-службе, планируют увеличить расходы бюджета на "воспитание патриотизма" в рамках проекта "Образование". В 2024 году враг выделит на это 39,7 млрд рублей, хотя в прошлом году предусмотренный бюджет составлял 6,47 миллиардов.

"Таким образом враг продолжает политику промывки мозгов детей с целью воспитания янычар для дальнейших захватнических войн", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты создают сеть "Домов молодежи" на захваченных территориях. В этих объектах проводят мероприятия, нацеленные на подростков, в рамках которых рассматривают вопросы, касающиеся якобы виновности Украины в текущей войне, а также стимулируют поддержку оккупационных событий.