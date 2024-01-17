Визуальная маскировка: "Сухой" запатентовал уникальный камуфляж для истребителя Су-75

Уникальная схема окраски призвана отвлечь внимание от реального контура самолета, представляя вместо него размытую, уменьшенную и искаженную версию.

Российская авиастроительная корпорация ОАК запатентовала уникальную схему окраски и камуфляжа, разработанную специально для будущего самолета нового поколения Су-75 Checkmate. Камуфляж разработан таким образом, чтобы самолет был неотличимым от формы облаков и земли над и под ним. Об этом 17 января сообщило издание The EurAsian Times.

Авторы материала отмечают, что стремление сделать самолет не обнаруживаемым за счет невозможности визуальной идентификации — уникальный подход в доктрине стелс-войны, который также намекает на роль и способ вероятного использования этого самолета.

Эксперты считают, что это довольно интересный подход, так как камуфляж может помешать быстрому визуальному определению типа самолета. Более того, если самолет будет мимолетно замечен, то он может скрыть вероятность своих следующих перемещений.

Цель схемы окраски — придать силуэту самолета особый вид, по сути, замаскировать его под меньший самолет другой модели. В плане технического исполнения камуфляж выглядит как набор цветовых пятен уникальной формы и разной яркости. Они призваны отвлечь внимание от реального контура самолета, представляя вместо него размытую, уменьшенную и искаженную версию.

Рендер самолета С-75. Источник: techcult.ru

"Дезинформационно-искажающая окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба", — сказано в самом патенте.

Между тем обозреватели задаются вопросом, при каких обстоятельствах ВВС противника используют методы визуальной идентификации с использованием дронов и спутников с камерами электрооптической разведки.

"Технический контраргумент может заключаться в том, что функция искажения формы является излишней, поскольку любой самолет, который невозможно идентифицировать даже визуально, просто обязан быть Су-75", — подытожили эксперты.

Напомним, госкорпорация "Ростех" анонсировала подготовку к началу производства истребителей 5 поколения Су-75 The Checkmate. Сообщалось, что после контактов с потенциальными заказчиками, некоторые элементы самолета были переработаны.