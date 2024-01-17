"Устроили сложную ракетную ловушку": в Forbes рассказали, как ВСУ сбили А-50 и Ил-22

По словам аналитиков, использовались ракеты ЗРК Patriot PAC-2 дальностью 145 км. С меньшей вероятностью можно говорить о Patriot PAC-3 или С-300.

Вечером в минувшее воскресенье, 14 января, украинская ПВО сбила один из очень редких и ценных российских самолетов раннего обнаружения А-50. В итоге, вероятно, погибли все 15 человек, находившиеся на борту. Среди них, возможно, были и высокопоставленные офицеры. Об этом рассказал аналитик Forbes Дэвид Экс в своей недавней статье.

"Кто это сделал?" — такой твит появился в аккаунте Воздушных сил Украины.

Сообщение об уничтоженных А-50 и Ил-22

Судя по всему, ответ на этот вопрос — ракеты ЗРК Patriot PAC-2 дальностью 145 км. С меньшей вероятностью можно говорить о Patriot PAC-3 или С-300 меньшего радиуса действия.

Как Украина сбила А-50 и Ил-22?

Как именно украинцы сбили четырехмоторный А-50 с установленным сверху радаром, доподлинно неизвестно. У аналитика Тома Купера, автора многих книг о советских и российских военных самолетах есть собственная теория.

Если теория верна, то украинцы устроили ловушку после того, как самолеты украинских ВВС — предположительно бомбардировщики Су-24 — нанесли удары по объектам российских ВВС в оккупированном Крыму. По словам Купера, несколько радаров были выведены из строя.

Субботние удары подавили наземное радиолокационное покрытие российских войск — и частично ослепили уцелевшие ракетные батареи на полуострове, особенно на севере, где рельеф местности мог скрыть приближающиеся самолеты, беспилотники и ракеты.

Российские командиры действовали предсказуемо, но глупо. Одному из немногих оставшихся самолетов с радиолокационной станцией А-50У, которые обычно летают над Азовским морем, отдали распоряжение продвинуться дальше к северу — и расширить радиолокационное покрытие. (Вращающийся радар А-50 может видеть цели размером с самолет на расстоянии около 320 км.)

Сопровождал А-50 воздушный командный пункт Ил-22М с экипажем около 10 человек, который обеспечивает связь и передачу данных А-50.

Модернизованный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

Спутниковые снимки указывают на то, что самая северная траектория полета А-50 — над оккупированным Бердянском, в 120 км от линии фронта. Это в пределах досягаемости одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot из трех, которые украинские ВВС развернули на юге.

Сложность состояла в том, чтобы нацелиться на А-50 и сопровождавший его Ил-22 и при этом не показать экипажам российских самолетом, что на них идет охота — и еще не поставить под угрозу ценную систему Patriot.

"Все, что украинцам нужно было сделать, — это незаметно развернуть нужную зенитно-ракетную систему и поразить два самолета с большого расстояния", — написал Купер. Он допускает, что это был ЗРК С-300 или Patriot PAC-2/3.

"Также, возможно, что украинцы развернули пусковую установку и радар, вместе с оборудованием для энергоснабжения одного из трех своих Patriot PAC-2/3… в сочетании с одним из радаров С-300", — отметил аналитик.

Есть некоторые свидетельства совместного использования С-300 и Patriot. По некоторым данным, за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 обнаружил ранее неизвестную украинскую батарею С-300, включившую радар.

Patriot включил свой радар всего на несколько секунд, и этого было достаточно, чтобы получить данные о целях, и чтобы россияне не смогли его обнаружить и посчитать угрозой. Потом украинцы начали запускать свои ракеты, которые уничтожили А-50 и повредили Ил-22.

"По завершении огневых действий экипажи С-300 и Patriot PAC-2/3 остановили излучение и начали собирать свои системы, чтобы скрыть их и избежать ответных действий со стороны ВС РФ", — считает аналитик.

Теперь, после уничтожения А-50, у российских ВВС может остаться всего два подобных самолета. Другим шести А-50, как сообщается, нужна модернизация и капитальный ремонт. Если ВВС РФ не готовы рисковать оставшимися А-50, им придется смириться с тем, что теперь уже не удастся обеспечить радиолокационное покрытие всего Крыма.

Другими словами, командование ВС РФ сейчас, должно быть, отдает себе отчет в том, что дальнейшие удары по объектам в Крыму будут нести большую угрозу, резюмируют авторы публикации.

Вместе с тем запас ракет PAC-2 украинских ВВС не безграничен. И пока пророссийские республиканцы в Конгрессе США не одобрят новую помощь в размере 61 миллиарда долларов, ВСУ, вероятно, придется нормировать свои ракеты и устраивать меньше таких амбициозных ракетных ловушек.

Напомним, что, по словам аналитиков ISW, после уничтожения А-50 ВС РФ придется частично свернуть свои операции над Азовским морем.

Также сообщалось, что по мнению экспертов из Deutsche Welle, ВСУ сбили А-50 по уже отлаженной схеме.