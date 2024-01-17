Британские Eurofighter получат новейший радар ECRS Mark 2: что он предоставит

Благодаря модернизации самолет Eurofighter Typhoon должен получить передовые возможности для обнаружения целей как на земле, так и в воздухе.

Европейский истребитель Eurofighter Typhoon получил новый радар ECRS Mark 2, который является одним из самых передовых в своем классе. Об этом сообщает Defence Blog.

Британский филиал компании Leonardo разработал радар ECRS Mark 2 в рамках программы модернизации истребителя Eurofighter. В целом стоимость программы составляет 2,9 млрд долларов. Работы проводятся для британских истребителей. Наземные испытания уже пройдены, они происходили на площадке BAE Systems.

Новый радар поставили в испытательный борт BS116 и сейчас создается основа для первых летных испытаний. ECRS Mark 2 состоит из многофункциональной матрицы (MFA). Она позволяет одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле. В дополнение к этому, самолет может параллельно выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе.

Сейчас прототип радара будет проходить дальнейшие наземные испытания и позже в этом году начнутся летные испытания. Директор по поставке радаров в воздушном секторе РЭБ BAE Systems Энди Холден заявил, что новый радар предоставит новые возможности, которые обеспечат роль Typhoon как основы ПВО на десятилетия вперед.

Кроме этого проект модернизации Eurofighter обеспечит около 1300 рабочих мест для высококвалифицированных инженеров по Великобритании. Самолеты смогут сохранить технологическое преимущество и свободу действий для стран-операторов.

Напомним, 22 декабря СМИ писали, что Великобритания спишет истребители Typhoon самой первой модификации.

30 ноября в Германии объявили о разработке РЭБ-самолета на базе Typhoon.