На пороге эпидемии: в Мариуполе растет заболеваемость, — горсовет

В городском совете говорят, что все больше жителей города болеют вирусными инфекциями, впрочем в больницах не хватает препаратов и оборудования. В мэрии предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Все больше людей во временно оккупированном Мариуполе обращаются за помощью к медикам с симптомами вирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости в городе возможна эпидемия. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что многие жители жалуются на кашель и высокую температуру. Впрочем неизвестно, это в городе вспышка острой респираторной вирусной инфекции или Covid-19. В частности, оккупационная власть не сообщает такой информации.

Также сообщается, что к периоду распространения инфекционных заболеваний медучреждения вообще не подготовились. Собственно, в больницах не хватает лекарств и оборудования.

Медицина в Мариуполе

Стоит отметить, что проблемы с медициной в городе сообщали и раньше. Так, в конце сентября в горсовете рассказывали, что жителям города отказывают в госпитализации из-за того, что стационары заполнены ранеными оккупантами.

Так, медики отказали мариупольчанке в госпитализации ее мужа с острой сердечной недостаточностью. Жителю Мариуполя просто выписали лекарства и отправили домой.

Также в августе в городе погиб годовалый ребенок. В медучреждении не было соответствующего оборудования для проведения обследования. Малышу вкололи неизвестные лекарства и сказали родителям везти в Донецк, впрочем, вечером ребенок умер.

В городском совете говорили, что современное оборудование было уничтожено оккупантами, или вывезено в Россию. Кроме того, люди не могут получить даже самые необходимые лекарства.

К примеру, один из местных жителей обратился в местную больницу, однако ему отказали выдать инсулин, ведь у мужчины нет российского паспорта.

Напомним, недавно люди в городе жаловались, что к ним отказываются ехать скорые. В мэрии рассказывали, что во временно оккупированном городе не хватает медицинских работников и лекарств. Так, в Мариуполе не завозят лекарств для людей с эпилепсией и сахарным диабетом