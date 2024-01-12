ВС РФ наращивают свои силы в Мариупольском районе, — Андрющенко (карты)

По словам советника мэра Мариуполя, оккупанты завезли около 10 тысяч военных-контрактников, которых отправят на фронт. Их места займут новые российские военные.

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Вооруженные силы России увеличивают свои силы и заводят новые подразделения в Мариупольский район. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Новые подразделения оккупантов, а также военная техника и оборудование, завозятся в ряд населенных пунктов. Только за последние несколько недель РФ завезла не менее 10 тысяч контрактников. По словам Андрющенко, через неделю-две этих военных отправят на фронт, а их места займут новые оккупанты.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Свою военную технику ВС РФ перемещают к местам нового базирования маленькими группами даже по гололеду. В частности, технику они базируют в населенных пунктов Мелекино, Ялта, Юрьевка, Урзуф.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отмечается, что темпы подготовки наращиваются до уровня прошлого года, когда Россия наступала на Бахмутском направлении. По сравнению с сентябрем, российские базы и места размещения выросли минимум на половину.

Среди прочего, российские военные снова проводят тренировки со ствольной артиллерией. Петр Андрющенко говорит, после перерыва в декабре тренировки проводят на полигоне в районе села Бабах-Тарама. По его мнению, оккупанты могли получить от КНДР не только баллистические ракеты, но и еще одну партию снарядов.

Напомним, недавно заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что по состоянию на начало этого года на территории Украины воюют около 462 тысячи российских военных. На временно оккупированных территориях враг сосредоточил 35 росгвардейцев. В частности, в Украине находятся почти все сухопутные войска РФ.

Также недавно польские медиа со ссылкой на британские источники писали, что до конца 2024 года потери россиян могут составить полмиллиона военных. В частности, в прошлом году среднесуточное количество погибших оккупантов выросло почти на 300 человек.