Почти все сухопутные войска: против ВСУ воюют более 460 тысяч россиян, — ГУР

По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, сейчас укомплектованность вражеских войск в Украине составляет 92-95%, поэтому Россия не имеет наступательного потенциала против других стран.

Related video

По состоянию на январь 2024 года на территории Украины воюют 462 тысячи российских оккупантов, то есть практически весь ресурс сухопутных войск ВС РФ в Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в подкасте "Украинской правды".

По его словам, укомплектованность вражеских войск составляет 92-95%.

"Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но путем продолжения мобилизации РФ удается поддерживать эту группировку именно на таком уровне", — отметил Скибицкий.

Он добавил, что таким образом войска РФ могут проводить ротации, отводить на восстановление части, которые потеряли боеспособность, а также избегать новой большой волны мобилизации.

Важно

У ВС РФ могут закончиться боевые машины пехоты в течение двух–трех лет, — эксперт

Заместитель начальника ГУР отметил, что на временно оккупированных территориях Украины сосредоточено еще и 35 тысяч росгвардейцев. То есть весь сухопутный ресурс Вооруженных сил России сейчас находится в Украине.

"Наш прогноз, наша оценка очень проста — на сегодня РФ не имеет возможностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран", — отметил Скибицкий.

Относительно возможности стратегической авиации врага, то представитель ГУР отметил: это несколько другой вопрос. Однако непосредственной угрозы все равно нет.

"Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии нет — там (в Российской Федерации. — Ред.) просто нет уже кем воевать", — заверил заместитель начальника ГУР.

Напомним, что Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по состоянию на 11 января 2024 года ликвидировали около 367 тысяч 620 российских захватчиков.

Важно

До полумиллиона солдат: польские эксперты озвучили потери в рядах ВС РФ, — СМИ

Фокус писал, что в российские Вооруженные силы начали вербовать иностранцев, например, из далекой Кубы. После того как 4 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, у таких иностранцев будет возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре.