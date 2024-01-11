Майже всі сухопутні війська: проти ЗСУ воюють понад 460 тисяч росіян, — ГУР

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, наразі укомплектованість ворожих військ в Україні становить 92-95%, тому Росія немає наступального потенціалу проти інших країн.

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Станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тисячі російських окупантів, тобто практично весь ресурс сухопутних військ ЗС РФ в Україні. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у подкасті "Української правди".

За його словами, укомплектованість ворожих військ становить 92-95%.

"Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але шляхом продовження мобілізації РФ вдається підтримувати це угруповання саме на такому рівні", — зауважив Скібіцький.

Він додав, що таким чином війська РФ можуть проводити ротації, відводити на відновлення частини, які втратили боєздатність, а також уникати нової великої хвилі мобілізації.

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Заступник начальника ГУР зауважив, що на тимчасово окупованих територіях України зосереджено ще й 35 тисяч росгвардійців. Тобто весь сухопутний ресурс Збройних сил Росії наразі перебуває в Україні.

"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста — на сьогодні РФ не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн", — зазначив Скібіцький.

Щодо можливості стратегічної авіації ворога, то представник ГУР зауважив, що це дещо інше питання. Проте безпосередньої загрози все одне немає.

"Є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає — там (в Російській Федерації. — Ред.) просто немає вже ким воювати", — запевнив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, що Сили оборони України з 24 лютого 2022 року станом на 11 січня 2024 року ліквідували близько 367 тисяч 620 російських загарбників.

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Фокус писав, що до російських Збройних сил почали вербувати іноземців, наприклад, з далекої Куби. Після того як 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства іноземців, які уклали контракт із ЗС РФ, у таких іноземців буде можливість отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.