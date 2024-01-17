Мобилизация в Украине: адвокат назвал, в каких случаях ТЦК считают гражданина уклонистом

ТЦК и СП можно не посещать после получения повестки, но по уважительным причинам, которые подтверждаются документально.

За уклонение от службы по мобилизации в Украине предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. Адвокат Александр Камша, арбитражный управляющий юридической фирмы Ілляшев та Партнери, сообщил в комментарии NV подробности.

Он назвал, при каких условиях гражданина ТЦК и СП считают уклонистом, а также, когда предусмотрена административная или уголовная ответственность. Нормы предусматривают штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке. Военнообязанные должны соблюдать следующие требования:

находиться на воинском учете;

прибыть по вызову через повестку в ТЦК;

проходить медосмотр;

уточнить данные, когда те меняются;

подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;

не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;

становиться на воинский учет в течение семи дней со дня изменения места жительства;

сверять собственные персональные данные не реже, чем раз в пять лет.

Уголовная ответственность при мобилизации 2024 года для уклонистов наступает в том случае, когда военнообязанный, который не имеет права на отсрочку после надлежащего вручения повестки, пройдя военно-врачебную комиссию был признан годным или ограниченно годным к службе, но не явился в пункт сбора в указанную дату. Это происходит после получения мобилизационного распоряжения.

ТЦК и СП можно не посещать после получения повестки, но по уважительным причинам, которые подтверждаются документально.

Мобилизация в Украине и отсрочка от призыва

Адвокат Роман Симутин 16 января заявил, что в ТЦК и СП часто отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации без прохождения военно-врачебной комиссии. ТЦК и СП должен предоставить отсрочку гражданину, если тот имеет на это соответствующее право, ведь это "императивная норма", предусматривающая обязанность, а не право. По его словам, до сентября 2023 года ТЦК предоставлял отсрочку после подачи жалобы, однако потом перестал, а во всех военкоматах начали формировать почти идентичные ответы.

Напомним, 17 января стало известно, кого из мужчин призовут в ВСУ через службу занятости. Граждане смогут самостоятельно выбирать специальности и подразделения для службы, как рассказала министр экономики Юлия Свириденко.