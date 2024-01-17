Мобилизация в Украине: адвокат назвал, в каких случаях ТЦК считают гражданина уклонистом
ТЦК и СП можно не посещать после получения повестки, но по уважительным причинам, которые подтверждаются документально.
За уклонение от службы по мобилизации в Украине предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. Адвокат Александр Камша, арбитражный управляющий юридической фирмы Ілляшев та Партнери, сообщил в комментарии NV подробности.
Он назвал, при каких условиях гражданина ТЦК и СП считают уклонистом, а также, когда предусмотрена административная или уголовная ответственность. Нормы предусматривают штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке. Военнообязанные должны соблюдать следующие требования:
- находиться на воинском учете;
- прибыть по вызову через повестку в ТЦК;
- проходить медосмотр;
- уточнить данные, когда те меняются;
- подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;
- не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;
- становиться на воинский учет в течение семи дней со дня изменения места жительства;
- сверять собственные персональные данные не реже, чем раз в пять лет.
Уголовная ответственность при мобилизации 2024 года для уклонистов наступает в том случае, когда военнообязанный, который не имеет права на отсрочку после надлежащего вручения повестки, пройдя военно-врачебную комиссию был признан годным или ограниченно годным к службе, но не явился в пункт сбора в указанную дату. Это происходит после получения мобилизационного распоряжения.
ТЦК и СП можно не посещать после получения повестки, но по уважительным причинам, которые подтверждаются документально.
Мобилизация в Украине и отсрочка от призыва
Адвокат Роман Симутин 16 января заявил, что в ТЦК и СП часто отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации без прохождения военно-врачебной комиссии. ТЦК и СП должен предоставить отсрочку гражданину, если тот имеет на это соответствующее право, ведь это "императивная норма", предусматривающая обязанность, а не право. По его словам, до сентября 2023 года ТЦК предоставлял отсрочку после подачи жалобы, однако потом перестал, а во всех военкоматах начали формировать почти идентичные ответы.
Напомним, 17 января стало известно, кого из мужчин призовут в ВСУ через службу занятости. Граждане смогут самостоятельно выбирать специальности и подразделения для службы, как рассказала министр экономики Юлия Свириденко.