Зеленский объяснил, что ждет военнообязанных мужчин в Украине (видео)

Президент Владимир Зеленский считает, что в отличие от России, где Кремль отправляет своих граждан на "мясные штурмы", Украина уважает права человека.

Все военнообязанные мужчины должны быть в Украине, поскольку должны воевать или работать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Давосе на полях Всемирного Экономического Форума.

Он прокомментировал потребность Сил обороны в новобранцах и пребывание мужчин мобилизационного возраста за рубежом. По его словам, это вопрос закона и справедливости. По его мнению, граждане должны или воевать, или работать.

"В Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне", — пояснил чиновник.

Он считает, Украина уважает права человека в отличие от России, где Кремль отправляет своих граждан на "мясные штурмы". По его мнению, нашему государству всегда будет не хватать людей.

Зеленский прокомментировал и поддержку со стороны Запада. По его словам, поддержка от партнеров не идет на обеспечение зарплаты для военных. В связи с этим, обеспечение военных — это вопрос налогоплательщиков.

Мобилизация в Украине и ответственность за уклонение

Адвокат Александр Камша назвал, при каких условиях гражданина ТЦК и СП считают уклонистом, а также, когда предусмотрена административная или уголовная ответственность. Нормы предусматривают штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке.

По его словам, когда военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным или ограниченно годным к службе, но не явился в пункт сбора в указанную дату, наступает уголовная ответственность. Это происходит после получения мобилизационного распоряжения.

Напомним, 17 января стало известно, кого из мужчин призовут в ВСУ через службу занятости. Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, Государственная служба занятости будет помогать мужчинам трудоустроиться в ВСУ. Граждане смогут самостоятельно выбирать специальности и подразделения.