Убытков почти на миллиард: Минобороны назвало себя потерпевшей стороной в деле Гринкевича

Военному ведомству нанесли материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен.

Минобороны подало в ГБР заявление о признании министерства потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с бизнесменом Игорем Гринкевичем. В пресс-службе ведомства сообщили подробности.

Во время проведения досудебного расследования следователи получили доказательства о том, что для Минобороны поставляли низкокачественные товары компании "Строительный альянс Монтажпроект", "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл". Это касается контрактов подписанных в феврале 2023 года.

Военному ведомству в результате таких действий был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен. Счета и активы этих компаний арестовали.

На конкурсных торгах в системе Prozorro "Трейд лайнс ритейл" признали победителем на поставку продуктов по одному из 30 контрактов для ВСУ. В связи с невозможностью обеспечить поставки продуктов, в военном ведомстве приняли решение направить всю соответствующую документацию "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта. В Prozorro государственная структура 16 января объявила другой конкурс на заключение контракта на поставку питания для украинской армии по процедуре прямых договоров. Это позволило избежать сложностей с поставками пищевых продуктов.

Дело Гринкевича: что известно

В ГБР в конце декабря сообщили о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать правоохранителю полмиллиона долларов взятки, с целью вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства.

Предприниматель, по информации следствия, поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По предварительным оценкам, бюджету были нанесены убытки в размере 1,2 миллиарда гривен.

В Минобороны 12 января заявили, что двое бывших должностных лиц сейчас под следствием из-за дела Гринкевича. Ведомство проводит аудит всех компаний, которые причастны к семье предпринимателя. По предварительным данным, такие компании сорвали поставки в ряды украинской армии по 23 контрактам.

Со своей стороны сын Роман Гринкевич, сын упомянутого бизнесмена, заявил, что скандал вокруг его семьи заказной. Он также сообщил, что его семья не намерена выезжать из страны за границу.

Напомним, 11 января жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники. По информации журналистов, возле главного корпуса учебного заведения в пятницу, 12 января, должна была пройти акция с требованием отстранить профессора от работы.