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Украина

Студенты планировали пикет: жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Гринкевич, коррупция, скандал, Львовская политехника
Фото: Facebook | Жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

По информации журналистов, возле главного корпуса учебного заведения в пятницу, 12 января, должна была пройти акция с требованием отстранить профессора от работы.

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Жена подозреваемого во взяточничестве львовского предпринимателя Игоря Гринкевича Светлана уволилась с работы во Львовской политехнике. Об этом ZAXID.NET сообщили в учебном заведении.

По информации издания, согласно приказу от 11 января Светлана Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Во Львовской политехнике уточнили, что женщина написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

Кроме того, как сообщали в издании "Высокий замок", с 8 января, через неделю после задержания мужа, Светлана Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

Гринкевич, коррупция, скандал, Львовская политехника Fullscreen
Жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Также, по информации ZAXID.NET накануне, 10 января, студенты объявили о пикете Львовской политехники с требованием уволить с работы жену бизнесмена. В комментарии журналистам руководитель львовской ячейки ОО "Украинские студенты за свободу" Роман Мацуев рассказал, что соответствующая акция была запланирована на пятницу, 12 января, возле главного корпуса политехники.

Светлана Гринкевич: что известно

Жена львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, которого сейчас подозревают в даче взятки следователю Главного бюро расследований, работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе "Львовской политехники".

По данным сервиса YouControl, Светлана Гринкевич является основательницей пяти компаний — четыре из которых базируются во Львове — "Львовский завод сборных конструкций-1", "Рент Эстейт", "Вернисаж — 2000", а также "Юафорлайф". Пятая компания, "Ренессанс-стиль", зарегистрирована в селе Солонка на Львовщине. Сейчас Светлана указана в реестрах сервиса как руководитель "Рент Эстейт" и "Юафорлайф".

Коррупционный скандал с Игорем Гринкевичем

ГБР 9 декабря сообщило о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Он пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу бюро, чтобы вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства. По данным следствия, предприниматель поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По данным СМИ, неназванный предприниматель — Игорь Гринкевич.

22 декабря 2023 года в Министерстве обороны Украины сообщили, что раскрыли схему хищения денег на артиллерийских снарядах для ВСУ. По информации правоохранителей, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. Как сообщали СМИ, речь может идти об Игоре Гринкевиче.

8 января глава Минобороны Рустем Умеров высказался о скандале с хищением 1,5 млрд гривен, которые должны были пойти на ВСУ. По его словам, новая архитектура закупок помогла сэкономить более 3 миллиардов гривен, а решений коррупционных скандалов в ближайшее время будет только больше.

9 января заместитель министра обороны Виталий Половенко проинформировал, что остался один контракт с компаниями, которые связаны с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Напомним, в четверг, 11 января, Государственное бюро расследований сообщило, что имущество семьи и предприятий, находящихся под контролем львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из ведущих поставщиков Министерства обороны, было арестовано правоохранительными органами.