Студенты планировали пикет: жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

По информации журналистов, возле главного корпуса учебного заведения в пятницу, 12 января, должна была пройти акция с требованием отстранить профессора от работы.

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Жена подозреваемого во взяточничестве львовского предпринимателя Игоря Гринкевича Светлана уволилась с работы во Львовской политехнике. Об этом ZAXID.NET сообщили в учебном заведении.

По информации издания, согласно приказу от 11 января Светлана Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Во Львовской политехнике уточнили, что женщина написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

Кроме того, как сообщали в издании "Высокий замок", с 8 января, через неделю после задержания мужа, Светлана Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

Жена бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Также, по информации ZAXID.NET накануне, 10 января, студенты объявили о пикете Львовской политехники с требованием уволить с работы жену бизнесмена. В комментарии журналистам руководитель львовской ячейки ОО "Украинские студенты за свободу" Роман Мацуев рассказал, что соответствующая акция была запланирована на пятницу, 12 января, возле главного корпуса политехники.

Светлана Гринкевич: что известно

Жена львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, которого сейчас подозревают в даче взятки следователю Главного бюро расследований, работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе "Львовской политехники".

По данным сервиса YouControl, Светлана Гринкевич является основательницей пяти компаний — четыре из которых базируются во Львове — "Львовский завод сборных конструкций-1", "Рент Эстейт", "Вернисаж — 2000", а также "Юафорлайф". Пятая компания, "Ренессанс-стиль", зарегистрирована в селе Солонка на Львовщине. Сейчас Светлана указана в реестрах сервиса как руководитель "Рент Эстейт" и "Юафорлайф".

Коррупционный скандал с Игорем Гринкевичем

ГБР 9 декабря сообщило о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Он пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу бюро, чтобы вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства. По данным следствия, предприниматель поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По данным СМИ, неназванный предприниматель — Игорь Гринкевич.

22 декабря 2023 года в Министерстве обороны Украины сообщили, что раскрыли схему хищения денег на артиллерийских снарядах для ВСУ. По информации правоохранителей, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. Как сообщали СМИ, речь может идти об Игоре Гринкевиче.

8 января глава Минобороны Рустем Умеров высказался о скандале с хищением 1,5 млрд гривен, которые должны были пойти на ВСУ. По его словам, новая архитектура закупок помогла сэкономить более 3 миллиардов гривен, а решений коррупционных скандалов в ближайшее время будет только больше.

9 января заместитель министра обороны Виталий Половенко проинформировал, что остался один контракт с компаниями, которые связаны с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Напомним, в четверг, 11 января, Государственное бюро расследований сообщило, что имущество семьи и предприятий, находящихся под контролем львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из ведущих поставщиков Министерства обороны, было арестовано правоохранительными органами.