Уничтожение украинской государственности и независимости: в ISW уточнили цели войны РФ

По словам аналитиков, широкая концепция "исторических земель" позволяет Кремлю преследовать экспансионистские цели там, где это нужно: в Центральной Азии, в некоторых частях Восточной Европы и на Кавказе.

17 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ликвидация украинской государственности и независимости остается одной из основных военных целей РФ. Медведев заявил, что "наличие независимого государства на исторических российских территориях" будет постоянным поводом для возобновления военных действий, а существование Украины как независимой страны якобы опасно для самих украинцев. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 января.

По словам Медведева, независимая Украина никогда не будет легитимным государством, вне зависимости от того, кто возглавит правительство, и что будущий конфликт за территории Украины неизбежен — это может быть новый военный конфликт или продолжение нынешней российской войны.

Аналитики ISW называют заявление Медведева, сделанное 17 января, одним из многих недавних сигналов высокопоставленных российских чиновников, в т.ч. президента Владимира Путина, о том, что в Кремле не заинтересованы в переговорах с Украиной и что цели Путина в Украине остаются неизменными.

Медведев не уточнил, что он считает историческими российскими территориями. Путин, в свою очередь, определяет исторические российские земли как территорию бывшей Российской Империи и Советского Союза. Медведев мог сделать это преднамеренно, поскольку такая широкая концепция "исторических земель" позволяет Кремлю преследовать экспансионистские цели там, где это нужно: в Центральной Азии, в некоторых частях Восточной Европы и на Кавказе.

Акцент Медведева на уничтожении любого украинского государства на этих "исторических российских территориях" может быть свидетельством того, что для некоторых представителей Кремля между экспансионистскими целями и сменой режима под призывами к "денацификации" Украины отдают предпочтение первому.

Напомним, что недавние заявления президента РФ Владимира Путина, по словам аналитиков, указывают на то, что Кремль не заинтересован в переговорах с Киевом, а цель войны — полная капитуляция Украины и Запада.

Также сообщалось, что из-за уничтожения самолета А-50 российские войска вынуждены отчасти свернуть операции над Азовским морем.