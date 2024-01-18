Позывной "Цербер": в США продолжаются летные испытания новейшего B-21 Raider

В Воздушных силах США говорят, что летные испытания являются критически важным этапом для стелс-бомбардировщика. В будущем он станет основой ядерной триады Штатов.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider проходит летние испытания на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Это знаменует собой важный шаг в развитии программы новейшего самолета. Об этом сообщает The War Zone.

Официальный представитель Воздушных сил США подтвердил журналистам, что первый борт B-21 Raider, получивший прозвище "Цербер", продолжает летать. Собеседник не стал говорить, сколько уже выполнено полетов, или сколько еще планируется их совершить. Известно, что B-21 прибыл на авиабазу Эдвардс в Калифорнии еще 10 ноября 2023 года. Там и проводятся полеты.

"Летные испытания являются критически важным шагом в испытательной кампании, которая проводится Центром испытаний Воздушных сил и Объединенными испытательными силами B-21 412-го испытательного крыла, чтобы обеспечить живучесть, дальнобойность, проникающий удар для сдерживания агрессии и стратегических атак против Соединенных Штатов, союзников и партнеров", — сообщил представитель Воздушных сил.

Возможный полет Raider 13

Наблюдатели уже заметили на сайте онлайн-наблюдения за полетами признаки, что полет мог состояться 17 января. Был зафиксирован самолет С-12 с позывным Raider 13. С таким же названием самолет проходил испытания ранее.

Ожидается, что на авиабазе Эдвардс будут базироваться и другие 6 B-21 Raider. Для этого ее уже модернизировали. Поступить на вооружение бомбардировщики должны во второй половине этого десятилетия. B-21 должен стать центральным компонентом триады средств ядерного сдерживания ВС США, а также обеспечивать ключевые возможности для ударов на большом расстоянии.

Напомним, 10 ноября в США показали первый полет стелс-бомбардировщик B-21 Raider.

26 октября В-21 начал наземные испытания в США.