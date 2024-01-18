Заселяют город этническими русскими: РФ в Мариуполе мобилизует мигрантов из Азии, — Андрющенко

У россиян появилась новая тенденция — большая волна непосредственно граждан страны-агрессора, в частности из Таганрога и Ростова, едут на заработки в оккупированный город, отмечает советник мэра Петр Андрющенко.

Российские оккупанты продолжают активно вербовать людей для участия в войне против Украины. Во временно оккупированном Мариуполе Росгвардия мобилизует мигрантов из Центральной и Средней Азии. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, еще весной 2022 года противник сам привозил мигрантов в Мариуполь, однако позже они приезжали на временно оккупированную территорию, чтобы заработать денег, в то время, как украинцам не хватало работы.

"Осенью мы видим новую тенденцию, что очень большая волна идет уже непосредственно россиян, даже из Таганрога и Ростова едут на заработки в Мариуполь", — говорит Андрющенко.

Кроме того, как отмечает советник мэра, сейчас в Мариуполе оккупанты активно проводят "политику замещения" жителей города на этнических русских.

"Теперь мигранты не нужны россиянам, продолжается политика замещения — сначала глобально заместили украинцев, теперь вместе с украинцами замещают этих мигрантов уже непосредственно на этнических русских, скажем так", — подчеркнул он.

Андрющенко добавляет, что сейчас Национальная гвардия России помогает "военной комендатуре" в мобилизации мигрантов из Азии.

"ОМОНовцы, Росгвардия вместе с военной комендатурой по многоэтажкам, кварталам вылавливают этих мигрантов по местам, где они проживают, грузят в Уралы и везут непосредственно сначала в "военкоматы", потом на фронт", — заявляет советник городского головы Мариуполя.

Напомним, 17 января Петр Андрющенко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации изменили место размещения военной техники в Мариуполе Донецкой области после ударов ВСУ.

Также 16 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что ВС РФ использовали гражданские грузовики строительного назначения в составе военно-инженерных колонн.