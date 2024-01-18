В Китае начались испытания новейшего фрегата Type 054B (фото)

Аналитики пришли к выводу, что китайская программа фрегатов Type 054B хорошо продвигается. Он имеет новые технологии и вооружение.

Первый китайский фрегат проекта Type 054B начал проходить производственные испытания. Об этом сообщает Naval News.

Верфь Hudong в Шанхае построила фрегат следующего поколения Type 054B. В китайских соцсетях распространили фотографии, подтверждающие прохождение испытаний китайского корабля. Его сфотографировали на реке Хуанпу. На палубе до сих пор заметно красное антикоррозийное покрытие. Сейчас корабль еще должен пройти несколько этапов работ, прежде чем его передадут в состав флота Народно-освободительной армии Китая. Фрегат спустили на воду 26 августа.

Передняя часть Type 054B еще выглядит недоделанной

Новые изображения раскрывают дополнительные детали и характеристики преемника корабля Type 054A, который в Китае производили последние 15 лет. Новый фрегат имеет 32 пусковые H/AKJ-16 для ракет HQ-16 класса "земля-воздух" и ПТРК Ю-8. Также есть две пусковые для противокорабельных ракет с 4 пусковыми посередине корабля. Кроме этого есть 100-мм пушка, вероятно Type 1130, ракетные системы CIWS HQ-10 и легкие торпедные аппараты.

Авторы также смогли идентифицировать силовую установку. Корабль получил комбинированную дизельную и дизель-топливную силовую установку — так же как и у Type 54A. Ранее исследователи предполагали, что Type 54B может получить газовую турбину. Этот выбор, вероятно, также отражает намерение серийно производить современный дизайн фрегата, обеспечивая при этом доступность и надежность в равной степени.

Силовая установка на Type 054B

Отдельно разработчики Type 054B уделили внимание к незаметности корабля. Визуально конструкция очень похожа на эсминцы Type 055, однако вероятно, фрегат получил более новые решения. Еще один корабль типа 054B находится на завершающей стадии оснащения на судостроительной верфи Huangpu в Гуанчжоу. Темпы строительства означают, что Китай осторожно подходит к этапу испытаний перед началом серийного производства. Авторы резюмируют, что программа Type 054B хорошо продвигается.

Напомним, 23 ноября в Китае приступили к созданию фрегата с совершенно новой конфигурацией.

Ранее сообщалось, что Китай намерен расширить глобальный охват своих Военно-морских сил за счет сети зарубежных баз.