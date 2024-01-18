"Вызов для поколения": в Британии провели параллели между Гитлером и Путиным

По словам министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, единственное, что мир сделать, это продемонстрировать в течение 2024 года, что Путин не побеждает в войне против Украины.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что вопрос о военных действиях в Украине для него остается внеотложным и главным. Об этом он сообщил во время интервью Politico.

"Это вызов для нашего поколения", – сказал Кэмерон.

Министр отметил схожесть современных мировых событий с атмосферой предвоенного периода 1930-х годов, выделяя при этом роль президента России Владимира Путина, которую он сравнил с ролью Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером Европы в 1930-х годах, мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение", – подчеркнул Кэмерон.

По мнению министра, единственный способ изменить ситуацию в мире — продемонстрировать в течение 2024 года, что Владимир Путин не достигает своих целей.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что США прилагают усилия для обеспечения Украины всем необходимым, чтобы гарантировать успешное преодоление вызовов в 2024 году. По его словам, важными элементами этого процесса являются финансовая поддержка, союз с другими странами и внутренние реформы в Украине.

Ранее сообщалось, что американские эксперты считают, что Пентагон должен передать Украине оружие по остаточным полномочиям, поскольку риск от нехватки оружия на фронте очень велик. Как рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, у американских военных есть полномочия более чем на 4 миллиарда долларов, однако нет средств для пополнения американских запасов на случай, если они будут потрачены.