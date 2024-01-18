Путин может почувствовать слабость: эксперты рассказали, зачем США помогать Украине

По словам экспертов, самый большой риск состоит в том, что президент РФ Владимир Путин может добиться успехов на поле боя.

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Пентагон должен передать Украине оружие по остаточным полномочиям, поскольку риск от нехватки оружия на фронте очень велик. Об этом пишет издание "Голос Америки".

Сообщается, что в Пентагоне считают, что передача Украине военной помощи таким способом может повлиять на обороноспособность Соединенных Штатов. Так, нет гарантий того, что Конгресс выделит деньги на пополнение отправленного оружия.

Как рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, у американских военных есть полномочия более чем на 4 миллиарда долларов, однако нет средств для пополнения американских запасов на случай, если они будут потрачены.

"Поэтому сейчас самое важное – получить дополнительное финансирование от Конгресса. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с законодателями в этом важном вопросе международной безопасности", — сказал он.

Как рассказал директор по правительственным отношениям общественного объединения "Разом" Скотт Каллинейн, частично этот вопрос сводится к оценке рисков со стороны Пентагона. Военные должны быть на 100% уверенны, что получат деньги от Конгресса для пополнения запасов.

Однако оценка рисков, по его мнению, ошибочна. Самый большой риск состоит в том, что президент РФ Владимир Путин может добиться успехов на поле боя. Он убьет больше украинцев и почувствует слабость США.

"Путин думает, что он может перевесить нас, просто продолжив войну. Хотя он не может победить на поле боя, он может победить в залах Конгресса и в Вашингтоне, сломив волю Америки поддерживать наших партнеров и союзников в Европе", — сказал Каллинейн.

Как рассказал бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман, Белый дом мог бы переоценить риски и отправить Украине оружие немедленно по остаточным полномочиям.

"Традиционные республиканские "ястребы" будут продолжать инвестировать в оборону США. У нас было почти 900 миллиардов долларов ассигнований на оборону", — сказал он.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине.