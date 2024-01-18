Путін може відчути слабкість: експерти розповіли, навіщо США допомагати Україні

За словами експертів, найбільший ризик полягає в тому, що президент РФ Володимир Путін може домогтися успіхів на полі бою.

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Пентагон має передати Україні зброю за залишковими повноваженнями, оскільки ризик від нестачі зброї на фронті дуже великий. Про це пише видання "Голос Америки".

Повідомляється, що в Пентагоні вважають, що передача Україні військової допомоги в такий спосіб може вплинути на обороноздатність Сполучених Штатів. Так, немає гарантій того, що Конгрес виділить гроші на поповнення відправленої зброї.

Як розповів речник Пентагону Пет Райдер, в американських військових є повноваження більш ніж на 4 мільярди доларів, проте немає коштів для поповнення американських запасів на випадок, якщо їх буде витрачено.

"Тому зараз найважливіше — отримати додаткове фінансування від Конгресу. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати із законодавцями в цьому важливому питанні міжнародної безпеки", — сказав він.

Як розповів директор з урядових відносин громадського об'єднання "Разом" Скотт Каллінейн, частково це питання зводиться до оцінки ризиків з боку Пентагону. Військові мають бути на 100% впевнені, що отримають гроші від Конгресу для поповнення запасів.

Однак оцінка ризиків, на його думку, помилкова. Найбільший ризик полягає в тому, що президент РФ Володимир Путін може домогтися успіхів на полі бою. Він уб'є більше українців і відчує слабкість США.

"Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах Конгресу і у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі", — сказав Каллінейн.

Як розповів колишній директор з європейських справ Ради національної безпеки США Александр Віндман, Білий дім міг би переоцінити ризики і відправити Україні зброю негайно за залишковими повноваженнями.

"Традиційні республіканські "яструби" продовжуватимуть інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону", — сказав він.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передачі фінансової допомоги Україні.