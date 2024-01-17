"Останутся верными союзниками": в НАТО убеждены, что США не выйдут из Альянса, несмотря на слова Трампа

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, на встречах в прошлом Трамп никогда не говорил ему, что США никогда не помогут Европе, если она подвергнется нападению.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что независимо от того, кто возглавит Соединенные Штаты Америки, страна останется членом Североатлантического альянса и не планирует выходить из него. Об этом сообщает Bloomberg.

"Соединенные Штаты останутся верными и важными союзниками, потому что в интересах безопасности США иметь более 30 друзей и союзников", — отметил Столтенберг.

В соответствии с его высказыванием, данная черта отсутствует в Китае и России, что, по его мнению, придает Соединенным Штатам большую степень безопасности и укрепляет их силу.

Руководитель Альянса подчеркнул, что на предыдущих встречах с ним Трамп никогда не заявлял, что США откажутся от поддержки Европы в случае ее агрессии.

Столтенберг отметил, что основное недовольство президента Соединенных Штатов касалось недостаточных расходов со стороны европейских союзников на оборону.

Генсек указал, что сейчас европейские союзники увеличивают эти расходы, "так что нам есть что рассказать о распределении финансового бремени".

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, который готовится к участию в президентской гонке, заявил, что никогда не поможет Европе, если на нее нападут. Также он добавил, что ЕС должен ему потраченные на оборону деньги.

Верховный суд США рассмотрит вопрос о возможной дисквалификации экс-президента Дональда Трампа от участия во внутрипартийных выборах Республиканской партии.