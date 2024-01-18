Нет права на усталость: в Минобороны назвали условия окончания войны в Украине

По словам замминистра Ивана Гаврилюка, каждые 10 минут в Украине кто-то погибает из-за действий россиян. Противостояние в любом случае закончится переговорами, однако на условиях Киева.

Война в Украине должна закончиться так, чтобы Россия больше никогда не допускала даже мысли о том, чтобы повторить агрессию. Об этом заявил заместитель заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.

По его словам, в первую очередь стоит понимать, что противостояние с Россией полностью завершится исключительно после выхода на границы 1991 года. После этого будут созданы превентивные механизмы, которые не позволят Кремлю повторить агрессию не только против Украины, но и любой другой страны.

"Любая война заканчивается за столом переговоров подписанием пакета документов. Я думаю, что так будет и в этом случае. Будут подписаны соглашения — с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, потому что оно представляет угрозу для всего мира", — заявил Иван Гаврилюк.

Далее журналистка спросила у замминистра, будет ли достаточно Украине личного состава для дальнейшего ведения войны, если учитывать потери и усталость общества от войны. Представитель Минобороны же убежден, что так называемая усталость от войны может наступить лишь в том случае, если не быть в нее вовлеченным.

Он мечтает, чтобы война наконец-то закончилась и в стране снова царил мир. Тогда люди начнут сюда возвращаться, будут спокойно работать, учиться и развиваться. Также Иван Гаврилюк мечтает, чтобы его внуки могли спокойно посещать школы и детские сады, а не прятаться во время воздушных тревог в укрытиях. После войны народ Украины сможет увидеть перспективу в европейском обществе, однако сначала нужно победить.

"Украину обстреливают каждый день, особенно в прифронтовых регионах. Каждые десять минут кто-то в Украине погибает или получает ранения в результате боевых действий. Мы не имеем права на усталость — мы должны мобилизовать все наши ресурсы для продолжения борьбы", — подытожил замминистра обороны.

Напомним, 14 января в ГУР объяснили, почему РФ говорит о готовности к переговорам. Риторика России относительно переговоров в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг, рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

16 января сообщалось, что президент России Владимир Путин не сможет вести войну в Украине еще 5 лет, о чем заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, все разговоры о мирных переговорах являются смешными, ведь Кремль продолжает переходить на военные рельсы. В то же время стоит учитывать, что глава Кремля уже не молод.