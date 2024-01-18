Создание артиллерийской коалиции с Францией исправит проблему дефицита снарядов, — Умеров

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также сообщил, что Украина получит 6 Caesars в ближайшие недели, а его страна способна изготовить 72 дополнительные установки в 2024 году для ВСУ.

Украина и Франция создали артиллерийскую коалицию для ликвидации дефицита снарядов. Об этом в сервисе микроблогов Х сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Недостаток боеприпасов он назвал очень реальной и насущной проблемой. По его словам, стоит усиливать обороноспособность Украины.

"Чтобы защитить свободный мир от российского зла", — пояснил чиновник.

В пресс-службе Министерства обороны Франции подтвердили информацию. В ведомстве отметили, что коалиция "Артиллерия для Украины" направлена на усиление военной поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Министр Себастьян Лекорню также сообщил, что Франция поставит 6 Caesars в ближайшие недели и способна изготовить 72 дополнительные в 2024 году для Украины.

Отмечается, что в "формате Рамштайн" страны объединились в коалиции для более эффективной поддержки в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Возникло пять коалиций возможностей: противовоздушная оборона, бронетехника, воздушные силы, морская безопасность и, следовательно, с этого четверга, артиллерия. Наряду с Соединенными Штатами, Франция, которая имеет признанный промышленный и оперативный опыт в этой области, является сопредседателем артиллерийской коалиции.

Главная цель артиллерийской коалиции — обеспечить украинские вооруженные силы способностью в краткосрочной перспективе в этом ключевом для обороны территории Украины сегменте. В долгосрочной перспективе речь идет о создании будущей украинской артиллерии через амбициозные и инновационные промышленные партнерства.

Напомним, 16 января министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что большая часть производимого в Болгарии оружия поступает в Украину. Он отметил, что в будущем болгарские оружейники будут производить боеприпасы советских стандартов, а также наладят производство для выпуска 105-мм и 155-мм снарядов натовского образца.