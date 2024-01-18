Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для использования Leopard 2A4

Военные получили навыки технического обслуживания и практики вождения шестидесятитонных танков. Инструкторы отмечают энтузиазм и мотивированность бойцов Сил обороны Украины.

Почти 200 украинских танкистов прошли обучение у канадских инструкторов для использования танков Leopard 2A4. Об этом сообщается на странице Вооруженных сил Канады.

"Водители получили навыки технического обслуживания и практики вождения шестидесятитонных танков, в то время как трое их товарищей по экипажу получили навыки ведения огня, перейдя от теории танковых стрельб к практическим упражнениям и проведению учений на симуляторах перед тем, как подтвердить свои способности на полигоне", — говорится в публикации.

Учения проходили в Польше. В Вооруженных силах Канады отметили, что украинские военные были очень мотивированы и подошли к учебному процессу с энтузиазмом.

"Я очень впечатлен бронетанковой подготовкой здесь, в Польше. Обучение чрезвычайно эффективное, а инструкторы — настоящие мастера своего дела. Все, чему они нас научили, является необходимым, и мы будем использовать это в бою. Инструкторы CAF очень профессиональные, хорошие люди, которые действительно хотели нас чему-то научить", — рассказал один из танкистов с позывным "Коваль".

Украинские танкисты проходили обучение на всех четырех позициях ОБТ Leopard 2A4. Это включает в себя методики и практики эффективной эксплуатации танка в качестве водителя, заряжающего, наводчика и командира экипажа. Подготовку прошли 190 украинских танкистов.

Напомним, что украинский танк Leopard 2A6 выдержал поражение противотанкового оружия. Вражеский противотанковый боеприпас попал в борт башни, однако немецкое изделие выдержало удар.

Ранее сообщалось, что Литва провела ремонт по меньшей мере двух поврежденных Leopard украинской армии. Всего Украина получила 21 Leopard 2A6.