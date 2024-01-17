Для ВСУ подготовили 2 Leopard 2A4: их оплатила Дания и Нидерланды (фото)

На восстановление первых двух машин Rheinmetall потратил 8 месяцев времени. Скоро танки отправят в Польшу для обучения украинских экипажей.

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Министерство обороны Нидерландов официально заявило о завершении капитального ремонта танков Leopard 2A4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нидерланды и Дания в апреле 2023 года анонсировала поставки Украине 14 танков Leopard 2A4. 16 января в Минобороны Нидерландов заявили, что первые две машины прошли капитальный ремонт и готовятся к отправке в Польшу. Там будет проходить обучение украинских экипажей. Отмечается, что все Leopard 2A4 будут готовы летом 2024 года.

Леопард 2А4

В Минобороны Нидерландов отметили, что они входят в международную танковую коалицию, которую создали для поставки машин в Украину. Ранее Дания и Нидерланды совместно профинансировали приобретение для ВСУ танков Leopard 1.

Известно, что 14 Leopard 2A4 приобретены в промышленности и нуждались в капитальном ремонте. Его проводила оборонная компания Rheinmetall. В Defense Express отмечают, что визуально машины не имеют признаков какой-либо модернизации. Поэтому реалии немецкой оборонки таковы, что на капитальный ремонт двух танков нужно 8 месяцев. Во времена холодной войны Германия могла выпускать по 300 новых танков Leopard 2.

Напомним, 17 января Германия обновила список военной помощи для Украины.

15 января СМИ показали танк Leopard 2A6, который выдержал поражение противотанковым оружием.