Новое качество поражения: в ГУР Минобороны прокомментировали взрывы в Санкт-Петербурге (видео)

В ГУР предполагают, что беспилотники могли запускаться с территории России, а атакованная нефтебаза является вполне законной целью.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о новом качестве средств поражения. Об этом в эфире"УП. Live" сказал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Украинская разведка официально не подтверждает причастность Украины к нанесению ударов по нефтехранилищу в Санкт-Петербурге, в ночь на 18 января, но считает, что нефтебаза, которую Россия использует для снабжения ВС РФ является вполне законным объектом для атак.

"Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. "Хлопок" был в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество "хлопка" и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области", — сказал Юсов.

Он добавил, что атакованная нефтебаза используется для обхода санкций и для снабжения и финансирования войск захватчиков и оккупационного корпуса в Украине. Также в ГУР отметили, что БпЛА "могли быть запущены с территории России, но это не точно".

Атака на нефтебазу в Санкт Петербурге: что известно

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что украинские БПЛА в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Удачную спецоперацию провело Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Для этого задействовали современные украинские средства поражения. Есть подтверждение попаданий по целям.

Один из дронов пролетал над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.

Целью для ударов сталкрупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.