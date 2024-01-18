Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Новое качество поражения: в ГУР Минобороны прокомментировали взрывы в Санкт-Петербурге (видео)

Юлия Шевченко
Нефтебаза в Санкт-Петербурге

В ГУР предполагают, что беспилотники могли запускаться с территории России, а атакованная нефтебаза является вполне законной целью.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о новом качестве средств поражения. Об этом в эфире"УП. Live" сказал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Украинская разведка официально не подтверждает причастность Украины к нанесению ударов по нефтехранилищу в Санкт-Петербурге, в ночь на 18 января, но считает, что нефтебаза, которую Россия использует для снабжения ВС РФ является вполне законным объектом для атак.

"Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. "Хлопок" был в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество "хлопка" и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области", — сказал Юсов.

Он добавил, что атакованная нефтебаза используется для обхода санкций и для снабжения и финансирования войск захватчиков и оккупационного корпуса в Украине. Также в ГУР отметили, что БпЛА "могли быть запущены с территории России, но это не точно".

Атака на нефтебазу в Санкт Петербурге: что известно

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что украинские БПЛА в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Удачную спецоперацию провело Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Для этого задействовали современные украинские средства поражения. Есть подтверждение попаданий по целям.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Один из дронов пролетал над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.

Целью для ударов сталкрупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.