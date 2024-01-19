"Снова наступаем на те же грабли": в DeepState рассказали, что происходит на фронте

По словам аналитиков, в Степовом продолжаются столкновения. Пехота врага пыталась закрепиться на северных окраинах деревни, но бойцы Сил Обороны нанесли существенные потери противнику.

Последние дни были очень тяжелыми для украинских защитников в Авдеевке. Так, россияне нанесли 17 и 18 января почти 100 ударов КАБами по городу. Об этом сообщили аналитики группы Deepstate.

Авдеевское направление

В отчете 19 января сказано, что в Степовом продолжаются столкновения. Пехота врага пыталась закрепиться на северных окраинах деревни, но бойцы Сил Обороны нанесли существенные потери противнику. Южнее Авдеевки также крайне тяжелая ситуация. Россияне продвинулись к дачному поселению "Виноградники". Кроме того, оккупанты проводили штурмовые действия на "Царскую охоту" и соседние позиции. Также ВС РФ продолжают давление с Марьинки на Георгиевку и проводят штурмовые действия с севера и юга Новомихайловки, пытаясь взять деревню в клещи.

Бахмутское направление

По словам аналитиков, противник практически захватил Веселое. Россияне пытались улучшить тактическое положение возле Клещиевки, но успеха не имели.

Сватовское направление

В отчете говорится, что у Орлянки враг отразил часть позиций. Восточнее Табаевки враг прорвал позиции одной из бригад ТрО, ситуация уточняется. ВС РФ проводили наступательные действия восточнее Тернов.

Таврический отрезок

Эксперты заявили, что в Крынках Херсонской области ситуация тяжелее, чем кажется. Так, россияне атакуют пехотой и пытаются максимально выбить логистику Сил обороны.

На остальных направлениях, как сообщили аналитики, изменений нет.

"Снова наступаем на те же грабли. Снова те же проблемы и ошибки", — сообщили в DeepState.

Напомним, что офицер ВСУ рассказал, почему морская пехота РФ штурмует Авдеевку. По его словам, город штурмуют слабо экипированные и подготовленные оккупанты. На их мотивацию влияют три составляющие. Это наркотики, пропаганда и заградительные отряды.