Бои за Авдеевку: оккупанты теряют много бронетехники, но продвигаются, — ISW (карта)

По словам аналитиков, россияне атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского. Однако за три дня потеряли на Авдеевском направлении 41 единицу техники.

Россияне на Авдеевском направлении активно теряют военную технику, которая нужна для прикрытия пехоты. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 18 января говорится, что ВС РФ потеряли 41 единицу техники за три дня на этом направлении. Однако оккупанты смогли совершить продвижение на юго-запад от города. Так, на геолокационных данных за 17 января видно, что россияне атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского.

Как рассказал командующий группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, ВС РФ, вероятно, активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты под Авдеевкой. Эта тактика привела к тому, что они потеряли 17 танков и более 20 единиц другой техники за три дня.

Кроме того, полковник ВСУ Александр Штупун заявил, что российские войска часто используют один или два танка, несколько бронетранспортеров и МТ-ЛБ, чтобы перевозить пехоту перед быстрым отходом. Затем украинские войска наносят удары по бронетехнике.

Карта боев под Авдеевкой Фото: ISW

Напомним, что офицер ВСУ рассказал, почему морская пехота РФ штурмует Авдеевку. По его словам, город штурмуют слабо экипированные и подготовленные оккупанты. На их мотивацию влияют три составляющие. Это наркотики, пропаганда и заградительные отряды.