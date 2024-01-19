Осужденный за педофилию пропагандист имеет задачу дискредитировать Украину и ее союзников. Скота Риттера на оккупированных территориях охраняют агенты ГРУ.

На временно оккупированных территориях Украины накануне выборов президента РФ российские оккупанты начали усиливать антиукраинскую пропаганду. Для этой миссии, в частности, привезли на территорию оккупированной Херсонщины иностранного "эксперта", на которого опирается российская пропаганда, осужденного за педофилию в США Скотта Риттера. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне начали усиливать пропаганду накануне "выборов президента РФ". В частности на ВОТ Херсонщины прибыл американский педофил (официально признанный судом) Скот Риттер, с задачей дискредитировать Украину и союзников. Его во время гастролей сопровождают сотрудники ГРУ РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная власть получила списки "лояльных" журналистов, все прихоти которых должна выполнять.

"Турне российских агентов влияния с Запада будет продолжаться", — отметили в ЦНС.

Скотт Риттер: что известно

Уильям Скотт Риттер младший — бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке. Критикует политику США. Поддерживает российскую агрессию против Украины, политику Путина и известен своими прогнозами о "скором крахе Украины" и "окончательной победе России". Преступник, педофил.

Неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Был осужден за незаконный контакт с несовершеннолетним и по пяти другим обвинениям в ходе судебного разбирательства в 2011. Свою вину не признал. Его освободили условно-досрочно после 2,5 года заключения.

Напомним, что в Санкт-Петербургенеизвестные подожгли дверь квартиры пропагандиста Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова. Пропагандист заявил об украинском следе.

Ранее сообщалось, что пропагандиста Красовского серьезно отравили на вечеринке в РФ. Он попал в больницу.