Коллаборационистов вывезут в РФ: в ЦНС рассказали, для чего это врагу

Российская Федерация пытается "легитимизировать" оккупацию в информационном пространстве. Для этого 15-16 января в Москве состоится пропагандистский форум, рассказали координаторы подполья.

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Россияне вывезут коллаборационистов с временно оккупированных территорий Украины в Москву на пропагандистский форум. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"15-16 января в Москве состоится пропагандистский форум "Малая родина — сила России", который соберет коллаборационистов с временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья отметили, что на форму приедут так называемые "представители муниципалитетов" со всей тюрьмы народов", которые получат инструктаж по проведению централизованной политики империи. В частности, среди "манкуртов" будут представители оккупационных администраций.

В ЦНС отметили, что Россия использует это мероприятие как еще одну попытку "легитимизировать" оккупацию в информационном пространстве. Кроме этого, в Центре добавили, что украинское подполье отслеживает посещение таких форумов, а данные о предателях передаются Движению сопротивления.

"Поэтому ни один из гастролеров не избежит ответственности", — заявили в ЦНС.

Напомним, 8 января в Центре национального сопротивления рассказали, что Кремль отправил группу работников ФСБ РФ на временно оккупированную территорию Херсонской области. Таким образом враг хочет "обезвредить" украинских партизан.

9 января в ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территориях враг заставляет украинских детей писать так называемые благодарственные письма российским военным. Координаторы подполья отметили, что враг хочет перевоспитать детей.