Колаборантів вивезуть до РФ: у ЦНС розповіли, для чого це ворогу

Російська Федерація намагається "легітимізувати" окупацію в інформаційному просторі. Для цього 15-16 січня у Москві відбудеться пропагандистський форум, розповіли координатори підпілля.

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Росіяни вивезуть колаборантів з тимчасово окупованих територій України до Москви на пропагандистський форум. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"15-16 січня в Москві відбудеться пропагандистський форум "Мала батьківщина — сила Росії", який збере колаборантів з тимчасово окупованих територій", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля зазначили, що на форму приїдуть так звані "представники муніципалітетів" з усієї тюрми народів", які отримають інструктаж щодо проведення централізованої політики імперії. Зокрема, серед "манкуртів" будуть представники окупаційних адміністрацій.

У ЦНС наголосили, що Росія використовує цей захід як ще одну спробу "легітимізувати" окупацію в інформаційному просторі. Крім цього, в Центрі додали, що українське підпілля відстежує відвідини таких форумів, а дані про зрадників передаються Руху опору.

"Відтак жоден з гастролерів не уникне відповідальності", — заявили в ЦНС.

Нагадаємо, 8 січня в Центрі національного спротиву розповіли, що Кремль відправив групу працівників ФСБ РФ на тимчасово окуповану територію Херсонської області. Таким чином ворог хоче "знешкодити" українських партизанів.

9 січня у ЦНС повідомили, що на тимчасово окупованих територіях ворог змушує українських дітей писати так звані листи подяки російським військовим. Координатори підпілля зазначили, що ворог хоче перевиховати дітей.