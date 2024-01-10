ЦНС получил данные о заключенных на ВОТ украинцах: известны имена членов "карательной системы" (фото)

Согласно документу, который получили активисты "Кибер Сопротивления", общее наполнение колоний и изоляторов временно оккупированных территорий Луганщины по состоянию на май 2023-го составляет 3756 человек.

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Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к большому массиву данных о "карательной системе" так называемой "ЛНР". В частности, узнали об узниках "иностранцев", преступлениях российских военных и имена коллаборационистов. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

По словам координаторов подполья, российские оккупанты, которые сейчас "заправляют" на Луганщине, сами называют большинство своих заключенных — украинцами.

"И сейчас речь не о военнопленных или политзаключенных. Речь идет буквально обо всех осужденных или арестованных", — отмечают в Центре.

На Луганщине удерживают более 3 тысяч "иностранных" граждан

Массив данных, которыми поделились активисты "Кибер Сопротивления" получили от источника на оккупированных территориях. Первый архив, как уточняют в ЦНС, датирован февралем 2023 года.

"Полиция Ростовской области обращается к местным тюремщикам, чтобы те предоставили информацию "об иностранных гражданах, отбывающих наказание в тюрьмах на Луганщине", — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, координаторы подполья уточняют, что ответы готовят за подписью Алексея Череповского — руководителя так называемой "пенитенциарной системы "ЛНР".

"Из нее следует, что на Луганщине удерживают более 2 тысяч иностранных граждан (точная цифра: 2101)", — добавляют в ЦНС.

По информации Центра национального сопротивления, "иностранцами" российские оккупанты называют граждан Украины, которые родились и всю жизнь живут на Луганщине. Однако среди заключенных есть и граждане Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, России, лица без гражданства и один владелец паспорта Латвии.

Агенты заявляют, что "иностранцы" составляют более 50% от числа тех удерживаемых на ВОТ Луганщины, кого оккупанты признают осужденными.

Однако, согласно другому документу, который также получил "Кибер Сопротивление", общее наполнение колоний и изоляторов временно оккупированных территорий Луганщины по состоянию на май 2023-го составляет 3756 человек.

В колониях оккупанты "сводят счеты": удерживают членов "бандформирований "ЛНР"

Партизаны добавляют, что в Алчевской колонии половина удерживаемых больна туберкулезом, в Селезневской удерживают женщин, а Краснолучская — считается "зоной для политических".

"Последнее касается прежде всего "сведения счетов" между различными группами оккупантов. Более трех десятков человек из удерживаемых в Краснолучской колонии осуждены по статье 335 (государственная измена) или 336 (шпионаж) так называемого уголовного кодекса "ЛНР", — рассказывают в ЦНС.

Большинство таких осужденных, как уверяют в пресс-службе, это бывшие члены бандформирований "ЛНР" или чиновники оккупационной администрации.

"Волны зачисток там происходили неоднократно", — говорят координаторы подполья.

В качестве примера, в Центре рассказали об удерживаемом в колонии на ВОТ гражданине Латвии, бывшем журналисте и наемнике Валентине Веселове, который воевал "под руководством" Александра Беднова (близкого соратника экс-главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого). В ЦНС добавляют, что Веселов стал "латвийским шпионом" после смены верхушки в 2017 году. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии в Боково-Хрустальном.

Кроме того, по информации ЦНС, в женской колонии в Селезневке держат бывшую "советницу заместителя руководителя совета министров ЛНР" Диану Салуквадзе.

Также, как добавляют агенты, в Боково-Хрустальном удерживают Сергея Кондрашева, чье имя, фамилия и отчество "полностью совпадают с данными экс-главы "Лугмедфарм" — учреждения, которое монополизировало рынок лекарств в оккупированной области.

"Перечень "осужденных судами "ЛНР" — лишь верхушка айсберга. Значительная часть удерживаемых — это те, в отношении кого нет даже фейковых приговоров. В частности, военнопленные или люди, которых банально похищают с территорий, которые россия оккупировала после начала полномасштабного вторжения", — отмечается в сообщении.

Людей из Украины незаконно вывозят и судят в Ростовской области РФ: детали

Активисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение документы, подтверждающие незаконное этапирование украинцев из Луганска в Ростов-на-Дону.

Также они обнаружили, что Новочеркасский гарнизонный военный суд регулярно используется для пребывания российских военных преступников, которые совершали преступления против местного населения Луганщины.

Активисты располагают 13 постановлений по этой теме, которые были вынесены только в течение второго квартала 2023 года.

Типичные статьи обвинения включают в себя убийства, кражи, разбои, грабежи, вымогательства, дезертирства и самовольные оставления воинской части.

"Удалось установить по крайней мере три места пребывания украинских военнопленных на Луганщине — это бывшие Суходольская и Свердловская колонии №36 и №38, а также уже упоминавшийся Луганский следственный изолятор", — уверяют в ЦНС.

Активисты установили имена работников "пенитенциарной системы": список

Большинство полученных данных, по словам координаторов подполья, были переданы органам правопорядка и в базу "Миротворец". Активистам удалось установить имена работников так называемой "пенитенциарной системы", среди них:

Алексей Череповский, который годами руководит тюремной системой в так называемой "ЛНР" на протяжении лет и продолжает это делать сейчас, уже под российским флагом;

Вадим Луговской — ответственное лицо за все нотариальные процессы в ведомстве;

Дмитрий Герасимов — коллаборационист, который согласился стать "зиц-председателем" так называемой ликвидационной комиссии "УИН МВД ЛНР" (название тюремной системы "ЛНР" до формального объединения с российской);

Татьяна Криничная — руководитель архивного отдела.

"Имеют успехи": оккупанты выманивают данные о пленных

Кроме того, по информации ЦНС, активисты обнаружили, что российские оккупанты пытаются собирать данные об украинцах в плену и их родственниках и имеют "определенные успехи в этом".

Как добавляют партизаны, родственников пленных или пропавших без вести украинцев призывают отправлять "обращения" в оккупационные администрации с просьбой подтвердить или опровергнуть пребывание определенного лица в карательных заведениях.

Некоторые родственники, отмечают в ЦНС, предоставляют оккупантам скан-копии паспортов, свидетельств о рождении и браках, данные о местах прохождения службы, номера воинских частей и тому подобное.

Почему этого не следует делать: объяснение ЦНС

Координаторы подполья отмечают, что соответствующие обращения не помогают найти родных в плену.

"Оккупанты ведут отдельную отчетность по пленным и их местам пребывания. Доказательством этому являются данные об "иностранцах" в карательных учреждениях "ЛНР". В перечне нет ни одного военнопленного и даже пленных, "осужденных" оккупантами, — уверяют в Центре национального сопротивления.

Кроме того, как добавляют в ЦНС, подобные обращения могут существенно осложнить жизнь пленного.

"Если же речь идет об известных в медиа подразделениях, то оккупанты могут использовать пленных с пропагандистской целью, инициировав судебные процессы против них. Это еще больше отсрочит освобождение", — добавляют в сообщении.

Также, по словам координаторов подполья, враг может пытать военных, чтобы получить еще больше информации, а предоставленные оккупантам данные могут негативно сказаться на собратьях пленного, которые продолжают сражаться в составе Сил обороны.

Напомним, что во время боев 8 января ВС РФ на Таврическом направлении массово сдавались в плен, за сутки удалось пленить 30 российских солдат.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ неподалеку Марьинки взяли в плен оккупанта, который единственный выжил во время вражеских штурмов. Его вывели с позиций с помощью дрона.