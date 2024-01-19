"Самый грустный день рождения в мире": самому молодому заложнику ХАМАС исполнился 1 год (фото)

Младенец попал в плен в возрасте 9 месяцев. Рыжеволосого малыша увезли в Газу вместе с родителями и 4-летним братом Ариэлем. В конце ноября боевики заявили, что мама и дети мертвы.

Маленький гражданин Израиля Кфир Бибас треть своей жизни провел в плену боевиков ХАМАС, которые захватили его с семьей во время нападения террористов 7 октября. По случаю этого дня в Тель-Авиве состоялась акция. Об этом пишет BILD.

"Самый печальный день рождения". Самому юному заложнику ХАМАС исполнился год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик попал в плен в возрасте 9 месяцев. Рыжеволосого малыша из кибуца Нир Оз отвезли в Газу вместе с родителями и 4-летним братом Ариэлем. В конце ноября боевики заявили, что мама и дети мертвы, впрочем, никаких доказательств их заявлений не было. Также их не отпустили во время обмена пленными, когда террористы должны были освободить всех женщин и детей.

Отец малыша и его брата выступил с видеообращением из плена, в котором в гибели своей семьи обвинил власти Израиля.

Люди не теряют надежды, что малыш может быть жив, поэтому по случаю его дня рождения в Тель-Авиве состоялась акция, в которой участие приняли сотни людей, в том числе дядя малыша Йосси Шнайдер.

Организаторы назвали ее "самым грустным днем рождения в мире". Участники акции надели оранжевые футболки и держали в руках оранжевые воздушные шары в честь рыжеволосого мальчика.

Напомним, что Израиль предупредил США об усилении операций в Газе, пока не найдут лидеров ХАМАСа. Приоритетом Израиля, как заявил министр обороны Йоав Галант, сейчас является возможность возвращения гражданских на север Израиля.

9 января стало известно, Армия Израиля обнаружила крупнейший подземный завод по производству ракет в Секторе Газа. Боевики ХАМАСа целенаправленно разместили военную инфраструктуру в жилых районах, чтобы усложнить удары по ней.