Бойцы РДК наведались на Брянщину и устроили там переполох: подробности (фото)

Разведчики "Русского добровольческого корпуса" вступили в бой с пограничниками РФ на территории Брянской области. Есть погибшие оккупанты.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" побывали на Брянщине в РФ. Они атаковали транспорт российских оккупантов. Об этом бойцы РДК рассказали в своем телеграм-канале.

"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже", — лаконично проинформировали о спецоперации защитники Украины.

Бой РДК с российскими оккупантами на Брянщине

Несколько больше информации о вылазке РДК стало известно из российских телеграмм-каналов. Пост россиян о ходе спецоперации на Брянщине обнародовали сами бойцы РДК. Оккупанты заявили, что украинская диверсионная группа пробралась на территорию РФ и атаковала военный грузовик. После перестрелки диверсанты отошли, а оккупанты стали считать погибших и раненых.

"В Суземском районе Брянской области в засаду украинской ДРГ попала автомашина "Урал" МО РФ. К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и тут же отступила. На помощь пришли пограничники, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали раненых", — говорится в сообщении.

18 января российские СМИ писали о прорыве украинской ДРГ в Брянской области. Они сообщали, что бойцы ДРГ были вооружены автоматами и пулеметами, и якобы со "значительными потерями" отступили обратно за границу, а "достойный отпор" им дали российские пограничники.

Напомним, что 14 декабря 2023 года на Сумщину пыталась зайти На место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, а для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты

12 декабря российская ДРГ 12 декабря пыталась попасть в Харьковскую область с севера. Ее ликвидировали Силы обороны.