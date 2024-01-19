Мобилизация в Украине: в Минобороны пообещали выдавать меньше повесток (видео)

В Минобороны уже провели верификацию данных в электронном реестре военнообязанных "Оберег". Из реестра были удалены дубликаты и неактуальная информация. Актуальная информация о призывниках позволить снизить количество выдаваемых повесток.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не будут направлять повестки гражданам без необходимости. Об этом в ходе национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Замминистра сообщила о внедрении электронного кабинета для военнообязанных после принятия соответствующего законопроекта в Украине. Этот кабинет позволит гражданам актуализировать свои данные для ТЦК.

"Военнообязанным будет предоставлен период для актуализации данных. После этого территориальные центры комплектования будут использовать эти верифицированные данные в своей повседневной деятельности", — отметила Черногоренко.

Как Минобороны избежит избыточных отправок повесток

Черногоренко подчеркнула, что процесс верификации данных в электронном реестре военнообязанных "Оберег" уже завершен. Минобороны успешно перевело бумажную информацию в цифровой формат, избавившись от дублей и устаревшей информации.

"Мы устранили дубли и неактуальную информацию в реестре. Сейчас мы совершенствуем работу территориальных центров комплектования, чтобы избежать избыточных отправок повесток и случаев нецелевого информирования военнообязанных о необходимости явиться в ТЦК. Эта система должна работать точно, обеспечивая у ТЦК верифицированные списки военнообязанных", — подчеркнула чиновница МО Украины.

Какие данные хранятся в реестре призывников

Реестр призывников включает в себя важную информацию, представленную в следующем формате:

Персональные и служебные данные:

Номера средств связи и адреса электронной почты.

Дата и номер протокола или постановления в отношении административных правонарушений (статьи 210, 210-1 КУоАП).

Сведения о статусе ветерана войны.

Информация о владении иностранными языками.

Разрешительные документы на владение и использование оружием.

Данные о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации.

Документы, связанные с перемещением:

Информация о документах, предоставляющих право на въезд и выезд из Украины.

Документы для выезда за границу на постоянное проживание или возвращения в Украину.

Данные о водительских правах:

Удостоверение водителя на управление транспортным средством.

Удостоверение тракториста-машиниста на управление тракторами.

Сведения о морских и воздушных документах:

Судовые документы и международные удостоверения для управления судами.

Удостоверения пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности.

Исполнительные документы и другие решения:

Решения, подлежащие принудительному исполнению (исполнительные документы).

Также реестр содержит данные о лицах, считающихся пропавшими без вести.

Напомним, Фокус писал о том, какие риски у базы, призванной упростить работу ТЦК. В единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.